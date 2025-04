Oficial: Banco Santander tira la casa per la finestra, només fins al 15 d'abril

Banco Santander ha anunciat una exclusiva per als seus clients: una prevenda especial d'entrades per a la gira de Jennifer López a Espanya aquest estiu. L'estrella internacional oferirà sis concerts al juliol.

Els clients del banc podran adquirir els seus bitllets abans que el públic general.​ Aquests concerts representen una oportunitat única per gaudir d'una de les artistes més influents del panorama musical.

Detalls de la prevenda exclusiva per a clients de Banco Santander: gira de Jennifer López

La prevenda exclusiva per a clients de Banco Santander començarà el dilluns 14 d'abril a les 12:00 i finalitzarà el 15 d'abril. Durant aquest període, els clients podran accedir a la compra anticipada d'entrades a través de la plataforma santandersmusic.com.

És important destacar que aquesta prevenda és un avantatge exclusiu per als clients del banc, permetent-los assegurar les seves entrades abans de la venda general.​ Per maximitzar les possibilitats d'obtenir entrades durant la prevenda, Banco Santander ofereix les següents recomanacions.

Assegura't que les teves credencials de client de Banco Santander estiguin actives i que puguis accedir sense inconvenients a la plataforma santandersmusic.com.​

Conèixer les dates i ciutats d'interès: Decideix amb antelació a quin concert desitges assistir per agilitzar el procés de compra.​

Connexió estable a Internet: Utilitza una connexió a Internet confiable per evitar interrupcions durant la compra.​

Preparar les dades de pagament: Tingues a mà la teva targeta de crèdit o dèbit per completar la transacció de manera ràpida i segura.​

Accedir puntualment a la prevenda: Entra a la plataforma a l'inici de la prevenda, el 14 d'abril a les 12:00, per augmentar les teves possibilitats d'aconseguir entrades.​

Dates i ciutats de la gira de Jennifer López a Espanya

Jennifer López, coneguda per èxits com "On The Floor" i "Jenny From The Block", torna als escenaris espanyols amb la seva gira "Up All Night Live In 2025 Tour". Les dates i llocs confirmats són:​ 8 de juliol: Pontevedra​, 10 de juliol: Cadis, 11 de juliol: Màlaga​, 13 de juliol: Madrid, 15 de juliol: Barcelona​ i 16 de juliol, Bilbao.

Per a aquells que no siguin clients de Santander o no aconsegueixin adquirir entrades en prevenda, la venda general començarà el 16 d'abril a les 12:00 al web d'enterticket. Es recomana estar atents i actuar amb rapidesa, ja que s'espera una alta demanda per a aquests concerts.​

La gira de Jennifer López per Espanya és un dels esdeveniments més esperats de l'any. Gràcies a Banco Santander, els seus clients tenen un avantatge exclusiu per assegurar la seva assistència a aquests concerts. No perdis aquesta oportunitat única de veure l'estrella internacional en viu aquest juliol.