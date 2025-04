Aviso urgente de BBVA a todos sus clientes: no olvides hacerlo, podrías perderlo todo

BBVA ha emitido un aviso urgente a todos sus clientes, resaltando la importancia de crear un PIN seguro para proteger las cuentas bancarias. Un PIN débil puede poner en riesgo tu dinero y facilitar el acceso no autorizado por parte de ciberdelincuentes.​

¿Por qué es vital tener un PIN específico y seguro? BBVA lo deja claro

El PIN es una clave de 4 dígitos que permite acceder a tus cuentas y autorizar transacciones. Si este código es fácil de adivinar, como "1234" o "0000", los delincuentes pueden acceder fácilmente a tus fondos.

Según informes recientes, los números PIN más comunes son también los más vulnerables. ​BBVA ofrece herramientas y recomendaciones para que sus clientes establezcan PINs robustos:​

Cambio de PIN: Puedes cambiar tu PIN en cualquier cajero automático de BBVA o a través de la banca en línea. ​

Alertas de seguridad: BBVA proporciona alertas en tiempo real sobre la actividad de tus tarjetas, permitiéndote detectar y reaccionar rápidamente ante operaciones sospechosas. ​

¿Qué puede pasar si tu PIN es fácil de averiguar?

Un PIN débil aumenta el riesgo de acceso no autorizado. Los delincuentes pueden realizar transacciones fraudulentas si descifran tu PIN, por lo que es recomendable usar uno con alta seguridad.

Además, puedes sufrir la pérdida de fondos. Y es que tus ahorros pueden ser retirados sin tu consentimiento.​ Por otro lado, se ponen en compromiso tus datos personales. Además del dinero, tu información personal podría ser utilizada para otros fraudes.​

Recomendaciones de BBVA para crear el mejor PIN

Para garantizar la seguridad de tus cuentas, BBVA sugiere evitar combinaciones obvias: No uses secuencias como "1234", "1111" o fechas de nacimiento. Utiliza números aleatorios, elige una combinación única que no esté relacionada con información personal.​

Cambia tu PIN regularmente, actualiza periódicamente tu PIN reduce el riesgo de que sea comprometido.​ No compartas tu PIN, mantén tu código en secreto y no lo anotes en lugares accesibles.​

Activa alertas de seguridad, configura notificaciones para estar al tanto de cualquier actividad en tus cuentas. ​Recuerda, la seguridad de tu cuenta depende en gran medida de la fortaleza de tu PIN. Sigue las recomendaciones de BBVA para proteger tu dinero y evitar problemas futuros.