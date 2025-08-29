Miles de americanos en alerta por una gran duda sobre la SSA: esto afecta a muchos

Miles de personas en Estados Unidos se preguntan si la Administración del Seguro Social (Social Security, SSA) les está investigando. Todo este ruido viene del Programa de Compensación del Departamento del Tesoro, conocido como TOP.

La SSA ha aclarado en detalle qué significa, qué deudas entran, y qué pasa si tu deuda es anterior a una fecha concreta. El TOP es básicamente una forma de cobrar deudas no tributarias, es decir, aquellas que no tienen que ver con impuestos.

Si tienes una deuda con la SSA de Estados Unidos, atento a esto

El programa permite que el Tesoro asegure los pagos federales o estatales dirigidos a la persona con deuda, para usarlos en pagar lo que debe. La SSA ha explicado que este mecanismo se usa para recuperar deudas relacionadas con la Seguridad Social, especialmente por OASDI (Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad) o SSI (Ingreso Suplementario).

Para que una deuda pueda ser referida al programa TOP, la SSA establece unas condiciones claras. La persona debe ser la responsable principal de la deuda y tener al menos 18 años cuando se originó. Además, no estar recibiendo beneficios en este momento, no estar fallecida y deber al menos 25 dólares.

No todas las deudas son referidas al programa TOP

Además, se indica una fecha clave: si la deuda es anterior al 19 de mayo de 2022, no será referida al programa TOP. La SSA también detalló que las deudas acumuladas antes de marzo de 2020 fueron sujetas a un alto nivel de recolección previo a la pandemia.

El programa TOP había suspendido sus acciones durante la emergencia, pero las reanudó en marzo de 2025. Y afectó a unas 280,000 personas con un saldo colectivo de 2,700 millones de dólares. Esto ha generado una especie de euforia o preocupación entre quienes tienen deudas vigentes, pues muchos se preguntan si ya están siendo sujetos del programa TOP.

Así funciona este programa que muchos desconocen

Sabemos que este programa funciona así: si entras en TOP, el Tesoro intercepta pagos federales o estatales que te iban a hacer. Por ejemplo un reembolso o un beneficio, y lo usa para pagar lo que debes. Antes de esto, la Agencia debe enviarte cartas informándote sobre la deuda, con al menos 60 días de anticipación, y darte la oportunidad de pagar, negociar o disputar lo que debes.

Recuerda que la SSA aclara que hay ciertas deudas que no son elegibles para el programa TOP, lo que significa que no te interceptarán ningún pago bajo este sistema si tu deuda es previa a esa fecha.