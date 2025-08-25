Comprobado por la SSA: esto del IRS es vital, hoy ya no correrás ningún riesgo

La Seguridad Social de Estados Unidos ha lanzado un aviso muy importante que tiene relación directa con el IRS. Cada año, miles de ciudadanos colaboran mediante un aplaudido gesto pensando que es legal, pero no siempre es así.

Hablamos de las donaciones y el problema llega cuando alguien aporta dinero a una organización que no está reconocida oficialmente. En esos casos, no solo se pierde la deducción fiscal, sino que también se corre el riesgo de caer en un fraude. Por eso la SSA ha recordado la herramienta oficial del IRS para evitarlo.

Mensaje tajante de la SSA sobre el IRS: utiliza TEOS para las donaciones

El IRS pone a disposición de todos los ciudadanos un buscador rápido y sencillo llamado Búsqueda de Organizaciones Exentas de Impuestos (TEOS). Este sistema es gratuito y se encuentra disponible en la web del IRS para ser consultado en cualquier momento.

Según explican, se trata de un paso fundamental antes de hacer cualquier donación en Estados Unidos. La Seguridad Social insiste en que este gesto no debe pasarse por alto, ya que es la forma más eficaz de comprobar que la entidad receptora del dinero es legítima.

Así de sencillo funciona TEOS: todas las organizaciones legítimas

El funcionamiento del TEOS es muy fácil. Solo hay que visitar la web oficial del IRS, escribir el nombre de la organización y comprobar si está registrada como exenta de impuestos. En pocos segundos, el buscador muestra los resultados y permite verificar si la donación puede ser deducida y si la entidad cumple con todos los requisitos legales.

No requiere registro, no tiene coste y ofrece la seguridad de estar colaborando con un proyecto transparente y legal. La importancia de este aviso está en que muchos ciudadanos, por desconocimiento, entregan dinero a campañas que no tienen respaldo oficial.

Proceso seguro y gratuito, sin necesidad de intermediarios ni complejidades

Esto provoca pérdidas económicas y genera desconfianza en el sistema solidario. Tanto la SSA como el IRS insisten en que el TEOS es la garantía que todo ciudadano debe usar. Es rápido, sencillo y evita caer en engaños que se aprovechan de la buena fe de la gente.

El IRS asegura que su prioridad es proteger a los contribuyentes y darles herramientas eficaces para tomar decisiones correctas. Además, recuerdan que todo el proceso es seguro y gratuito, sin necesidad de intermediarios ni de trámites complejos. Con este buscador oficial, cualquiera puede comprobar la legitimidad de una organización en cuestión de segundos.

La Seguridad Social y el IRS coinciden en que la confianza es clave. Donar es un gesto noble, pero debe hacerse siempre con responsabilidad. Hoy, gracias al TEOS, los ciudadanos de Estados Unidos ya no corren ningún riesgo si verifican antes de colaborar.