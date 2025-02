Comunicado oficial de Hacienda a estos españoles: mucho ojo, te juegas una pasta

Si eres menor de edad y planeas viajar fuera de España, debes conocer las obligaciones fiscales relacionadas con el transporte de dinero en efectivo. La Agencia Tributaria (Hacienda) ha establecido normativas claras para controlar el movimiento de grandes sumas de dinero, especialmente en menores de edad.

Hacienda avisa a los menores que entran o salen con dinero del país: mucho ojo

Hacienda ha intensificado el control sobre el transporte de dinero en efectivo, especialmente en menores de edad. Si un menor lleva consigo o introduce en España una cantidad igual o superior a 10.000 euros, está obligado a declararlo. Esta medida busca prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Para declarar el dinero en efectivo, se debe presentar el Modelo E1. Este formulario es obligatorio y debe ser cumplimentado correctamente para evitar sanciones. Si el menor transporta una cantidad igual o superior a 10.000 euros, su representante legal (padre, madre o tutor) debe:

Completar el Modelo E1: Este formulario debe ser rellenado con los datos del menor y la cantidad de dinero que se transporta.

Presentar la declaración: La declaración debe presentarse en el punto de entrada o salida de España, ya sea en el aeropuerto, puerto o frontera terrestre.

Justificar el origen y destino del dinero: Es necesario proporcionar documentación que acredite el origen de los fondos y el propósito del viaje.

Esto es lo que te hará Hacienda si no lo declaras

No declarar una cantidad igual o superior a 10.000 euros puede acarrear sanciones significativas. Las multas varían según la gravedad de la infracción. Si la sanción no supera los 3.000 euros, la multa puede ser del 50% al 100% de la cantidad no declarada.

Si supera los 3.000 euros o representa más del 50% del valor no declarado, la multa sería del 100% al 150% de la cantidad no declarada. Además de las sanciones económicas, la falta de declaración daría lugar a la retención temporal del dinero hasta que se aclare su origen y destino.

Recomendaciones para los menores que viajan con dinero en efectivo

Declara siempre las cantidades iguales o superiores a 10.000 euros, ya que es obligatorio y evita sanciones. Lleva contigo la documentación que acredite el origen y destino del dinero, esto facilita el proceso de declaración y justificación.

Infórmate sobre las normativas vigentes y antes de viajar, es aconsejable consultar la página oficial de la Agencia Tributaria o contactar con un asesor fiscal. Cumplir con estas obligaciones no solo evita sanciones, sino que también contribuye a la transparencia y legalidad en las transacciones financieras.