Media América entra en pánico tras el aviso de la Seguridad Social sobre los pagos

En los últimos meses, millones de estadounidenses han comenzado a sentir una creciente preocupación por la Seguridad Social. Este aviso ha generado inquietud entre quienes dependen de estos ingresos para su sustento diario.

La razón es una advertencia oficial sobre posibles retrasos en los pagos. La causa principal de esta alarma es la falta de personal en la Administración del Seguro Social (SSA). Desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025, la SSA perdió aproximadamente un 5% de su personal en las oficinas de campo, lo que equivale a más de mil empleados.

Riesgo de retrasos en los pagos de la SSA: millones de americanos inquietos

Esta reducción ha afectado a 46 de los 50 estados y al Distrito de Columbia, con oficinas en lugares como Wyoming, Montana y West Virginia. Y todo, perdiendo entre un 10% y un 17% de su personal.

La falta de personal ha provocado retrasos en la atención al público y en el procesamiento de solicitudes. Los beneficiarios han reportado tiempos de espera más largos y dificultades para obtener citas o asistencia telefónica. Esta situación es especialmente crítica para las comunidades rurales y tribales, donde el acceso a internet es limitado y las distancias a las oficinas de la SSA son largas.

Preocupación máxima en Estados Unidos

Los expertos advierten que esta crisis de personal puede tener consecuencias graves. El excomisionado de la SSA, Martin O'Malley, ha señalado que los recortes de personal y la falta de organización pueden llevar a interrupciones en los pagos de beneficios. O'Malley estima que podría haber interrupciones en los pagos en un futuro cercano.

Además, la SSA ha anunciado que dejará de emitir cheques en papel a partir del 30 de septiembre de 2025. Esta medida busca reducir costos y aumentar la seguridad, pero también ha generado preocupación entre los beneficiarios que no están familiarizados con los pagos electrónicos.

No es un problema actual: viene de lejos

La falta de personal en la SSA no es un problema nuevo. Desde hace años, la agencia ha enfrentado desafíos debido a la falta de financiación y a la alta rotación de empleados. Estos factores han contribuido a una disminución en la calidad del servicio y a un aumento en los tiempos de espera para los beneficiarios.

La combinación de recortes de personal, cambios en los métodos de pago y una creciente demanda de servicios ha puesto a la Seguridad Social en una situación crítica. Los estadounidenses que dependen de estos beneficios deben estar alerta y considerar alternativas para garantizar su bienestar financiero en caso de que los pagos se vean afectados.