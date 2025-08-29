Aviso urgente de BBVA a toda España: no te fíes ni un pelo, prohibido en sus cajeros

BBVA lanza un aviso urgente para todos sus clientes. Es una advertencia importante, y hay que tenerla muy en cuenta para no acabar lamentándose por un despiste que podemos evitar.

BBVA insiste en que usar el cajero automático con cuidado es fundamental para evitar sorpresas desagradables. Es un mensaje claro sobre lo que nunca debes hacer y por qué no tienes que bajar la guardia ni un segundo.

BBVA es responsable con sus clientes: prohibido despistarse

El banco recuerda que debes atender al entorno cuando te acerques a un cajero. Observar alrededor es clave. Si hay personas sospechosas, si el lugar tiene poca luz o el cajero parece inseguro, mejor no usarlo.

Esta atención mínima puede evitar que actúen los amigos de lo ajeno y que te preocupes por robos inmediatos. BBVA señala que evitar riesgos es fundamental para una retirada de efectivo sin sobresaltos.

Además, es vital cubrir el teclado con la mano al teclear el PIN, tapar los dígitos es un gesto pequeño pero imprescindible. Evita que cámaras ocultas o miradas curiosas puedan robarte tu código. El banco lo explica: controla tu entorno, protege tu PIN, y no descuides tu seguridad.

La amenaza que siempre debes tener en cuenta en un cajero

BBVA también advierte sobre movimientos que no se deben hacer al sacar dinero: no dejes que nadie te ayude a teclear, no compartas tu tarjeta ni el código con nadie, por muy agradable que parezca. No permitas gestos prohibidos, aunque parezcan de ayuda. Es mejor hacerlo todo tú mismo.

Este mensaje del banco es importante porque en los cajeros operan posibles ladrones al acecho. La presencia de personas extrañas cerca al instante de ingresar el PIN supone un grave riesgo. Por eso, BBVA pide detenerse, mirar bien, actuar con cautela y su explicación es clara: solo tú te debes encargar de tu seguridad.

Consejos de BBVA para todos sus clientes: no te relajes

Por si no ha quedado claro, asegúrate de que no haya extraños demasiado cerca, cubre siempre tu PIN y revisa el cajero antes de meter la tarjeta. Además, nada de dejar tu operación a medias. Si algo falla o el cajero retiene tu tarjeta, se recomienda contactar al banco sin moverte del lugar.

Algo a apuntar es que BBVA nunca pedirá tu PIN por teléfono o mensaje, ni siquiera por SMS o correo. Si alguien lo solicita, es una estafa. BBVA insiste en que solo tú debes introducir tu clave, únicamente en el cajero, sin revelarla a nadie.