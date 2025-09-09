Comunicado urgente de Banco Santander: no hacer este gesto te llevará al desastre

Banco Santander ha lanzado un aviso urgente a todos sus clientes. El mensaje es claro: si no proteges bien tus dispositivos electrónicos, te expones a un riesgo máximo. El banco ha puntualizado que la seguridad no es un lujo, sino una necesidad diaria.

Hoy en día los ciberdelincuentes buscan nuevas formas de atacar, y un simple despiste puede abrir la puerta al desastre. El comunicado insiste en que la mejor protección está en los gestos más básicos. Banco Santander recuerda que cada cliente debe ser prudente con el uso de sus móviles, tabletas y ordenadores.

Banco Santander no avisa más de los peligros: está en tu mano

Si no actualizas las apps, si descuidas los permisos o si ignoras el antivirus, tu dinero y tu información personal pueden quedar expuestos. El aviso también señala que los delincuentes suelen aprovechar aplicaciones sin actualizar.

Estas tienen fallos que ellos saben cómo explotar, por eso Banco Santander insiste en que actualizar todo el software es un requisito obligatorio. Si no lo haces, tu seguridad se debilita cada día. El banco puntualiza que los clientes deben instalar siempre las últimas versiones, tanto de las apps bancarias como de los sistemas operativos.

Mucho ojo con los permisos y el antivirus: actualízalo de vez en cuando

Además, Banco Santander pide a sus clientes revisar con calma qué aplicaciones tienen acceso a datos personales, ubicación o archivos. Muchas veces damos permisos sin pensar y después esos datos pueden ser utilizados para fines que desconocemos. Ser prudentes con esto es parte esencial de los tips a llevar a cabo para evitar problemas.

En cuanto al antivirus, Banco Santander recomienda tener siempre uno activo y actualizado, este tipo de programas actúan como un muro de protección extra. No tenerlo equivale a dejar una puerta abierta a los ciberdelincuentes. El banco recalca que nunca es buena idea navegar ni descargar archivos sin esta capa de seguridad.

Si no haces caso a Banco Santander, estás jugando con fuego

El comunicado también insiste en que los clientes deben desconfiar de correos o mensajes que pidan datos sensibles. La recomendación es clara: nunca facilites contraseñas ni códigos fuera de la app oficial o de la web verificada. En caso de duda, la acción correcta es contactar con Banco Santander para confirmar la autenticidad del mensaje.

Banco Santander recuerda que la protección empieza con pequeños gestos diarios. Actualizar, revisar permisos, usar antivirus, controlar las apps y estar alerta son acciones que todos los clientes deben cumplir. La seguridad es una obligación y el banco ha querido dejar claro que ignorar este aviso urgente puede llevar al desastre.