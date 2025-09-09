Comunicat urgent de Banco Santander: no fer aquest gest et portarà al desastre
Banc Santander llança un missatge de pes que cap dels seus clients no pot ignorar: hi ha molt en joc
Banco Santander ha llançat un avís urgent a tots els seus clients. El missatge és clar: si no protegeixes bé els teus dispositius electrònics, t'exposes a un risc màxim. El banc ha puntualitzat que la seguretat no és un luxe, sinó una necessitat diària.
Avui dia els ciberdelinqüents busquen noves formes d'atacar, i una simple distracció pot obrir la porta al desastre. El comunicat insisteix que la millor protecció és en els gestos més bàsics. Banco Santander recorda que cada client ha de ser prudent amb l'ús dels seus mòbils, tauletes i ordinadors.
Banco Santander no avisa més dels perills: està a les teves mans
Si no actualitzes les apps, si descuides els permisos o si ignores l'antivirus, els teus diners i la teva informació personal poden quedar exposats. L'avís també assenyala que els delinqüents solen aprofitar aplicacions sense actualitzar.
Aquestes tenen errors que ells saben com explotar, per això Banco Santander insisteix que actualitzar tot el programari és un requisit obligatori. Si no ho fas, la teva seguretat es debilita cada dia. El banc puntualitza que els clients han d'instal·lar sempre les últimes versions, tant de les apps bancàries com dels sistemes operatius.
Vigila molt amb els permisos i l'antivirus: actualitza'l de tant en tant
A més, Banco Santander demana als seus clients revisar amb calma quines aplicacions tenen accés a dades personals, ubicació o arxius. Moltes vegades donem permisos sense pensar i després aquestes dades poden ser utilitzades per a finalitats que desconeixem. Ser prudents amb això és part essencial dels consells a dur a terme per evitar problemes.
Pel que fa a l'antivirus, Banco Santander recomana tenir-ne sempre un d'actiu i actualitzat, aquest tipus de programes actuen com un mur de protecció extra. No tenir-ne equival a deixar una porta oberta als ciberdelinqüents. El banc recalca que mai és bona idea navegar ni descarregar arxius sense aquesta capa de seguretat.
Si no fas cas a Banco Santander, estàs jugant amb foc
El comunicat també insisteix que els clients han de desconfiar de correus o missatges que demanin dades sensibles. La recomanació és clara: mai facilitis contrasenyes ni codis fora de l'app oficial o del web verificat. En cas de dubte, l'acció correcta és contactar amb Banco Santander per confirmar l'autenticitat del missatge.
Banco Santander recorda que la protecció comença amb petits gestos diaris. Actualitzar, revisar permisos, utilitzar antivirus, controlar les apps i estar alerta són accions que tots els clients han de complir. La seguretat és una obligació i el banc ha volgut deixar clar que ignorar aquest avís urgent pot portar al desastre.
