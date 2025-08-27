Comprobado: BBVA da en el clavo para alegría de millones de españoles, qué locura

BBVA ha dado una solución que está causando euforia entre millones de españoles. Sus clientes han recibido un consejo nuevo para ahorrar sin complicaciones. Todo el mundo habla ya de la fórmula de lo bien que funciona una fórmula especial.

Hablamos de la fórmula Greene, un método que BBVA ha compartido para guiar a sus clientes, una fórmula simplificada, muy fácil de entender. Se basa en dos datos: tu edad y tu salario bruto anual. Lo que hace es establecer, con detalle, cuánto debería tener ahorrado alguien según su edad.

El mensaje de BBVA que deja felices a muchos españoles: fórmula Greene

Así ahorras paso a paso y sin sustos, según esta fórmula, a los treinta años debes haber ahorrado el equivalente a tu sueldo anual. A los 35, el doble; a los 40, el triple; a los 45, el cuádruple. Luego, a los 50 debe ser cinco veces tu sueldo, a los 55 seis veces, a los 60 siete veces, y cuando llegues a la jubilación, ya estarías con ocho veces tu salario anual ahorrado.

Es un plan claro, con etapas. Es un compromiso férreo y motivador para quienes quieren dejar de preocuparse del "cómo ahorro”. Esta fórmula ha sido explicada con detalle en el blog de BBVA y recogida por medios económicos que hablan de la fórmula Greene como una bomba de ayuda para sus clientes.

Atento a la herramienta Pack Ahorro: vas a alucinar

Que BBVA ofrezca esta fórmula a sus clientes es algo sin precedentes, es una fórmula efectiva que ayuda a ahorrar sin enredos financieros. La fuerza de esta idea radica en su claridad. No hay tecnicismos difíciles, solo una guía sencilla que te va acompañando.

Ahorrar se convierte en una rutina, no en una carga. Esta es la principal ventaja clara que da el banco para que sus clientes sepan exactamente qué deben hacer y cuándo.

Además, BBVA ofrece otras formas de ahorrar mejor, sin esfuerzo, por ejemplo, la herramienta “Pack Ahorro” de BBVA permite activar reglas automáticas como el redondeo o “ahorro a fin de mes”. Con ellas, el dinero se transfiere sin que tengas que pensarlo. Incluso para menores, si eres representante, puedes programar ahorro automático: porcentaje fijo o importe, y se transfiere a la cuenta metas sin que el niño note nada.

BBVA no se queda ahí: estas cuentas son ideales para ahorrar mejor

También existen cuentas como “Cuenta Online sin comisiones” y “Cuenta Metas”, ideales para guardar dinero sin gastos extra. Todo esto fortalece la estrategia de ahorro con sangre fría. Estas herramientas muestran el compromiso real de BBVA con sus clientes: no solo ilusión, también ayuda práctica y constante.

La fórmula Greene, combinada con las funciones digitales del banco, crea un ecosistema ideal para empezar a ahorrar, y hacerlo bien. La satisfacción que genera algo tan simple ha llevado a muchos clientes a sentirse aliviados. Esto es lo nunca visto en soluciones de ahorro bancario: un consejo preciso, una fórmula clara y herramientas automáticas que realmente funcionan.