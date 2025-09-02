Comprobado: desvelan el truco de la SSA para que te paguen más, jamás ignores esto

La Seguridad Social de Estados Unidos vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Muchos son los americanos que se preguntan cómo hacer que su cheque del Seguro Social sea más alto.

Los expertos han puesto sobre la mesa un aviso que no conviene ignorar. Aún queda tiempo hasta final de 2025 para tomar nota y dar los movimientos correctos que pueden marcar la diferencia en tu jubilación.

Si quieres maximizar tu cheque de la SSA, estás de enhorabuena

Uno de los consejos más repetidos tiene que ver con la llamada carrera de 35 años. La SSA recuerda que tu cheque se calcula en base a los 35 años en los que más ganaste dinero. Si tienes menos años cotizados, o periodos con ingresos bajos, tu cheque será menor.

De ahí que trabajar un poco más, incluso en los últimos meses antes de retirarte, puede hacer que tus ingresos suban y tu beneficio mensual sea más alto. Otro movimiento clave está en los créditos de jubilación retrasados. La Seguridad Social en Estados Unidos permite aumentar tu cheque si esperas más allá de la edad plena de jubilación antes de reclamar los beneficios.

Tu cheque puede crecer un 8 % si haces este gesto

Cada año que retrasas la solicitud, tu cheque puede crecer hasta un 8%. Por eso, los expertos recuerdan que no siempre conviene jubilarse al primer momento posible, ya que la diferencia puede ser enorme si piensas a largo plazo.

También hay que prestar atención a los beneficios para cónyuges. Muchas personas desconocen que, aunque no tengan una carrera laboral completa, pueden acceder a una parte del cheque de su pareja. La SSA insiste en que este detalle puede ser vital para muchas familias, y que conviene informarse bien antes de tomar una decisión apresurada.

Pensar en todos los detalles y planificar bien

Un truco más que no se debe pasar por alto es el de trabajar mientras reclamas beneficios. Aunque hay límites a los ingresos que puedes obtener si pides el cheque antes de la edad plena, atento. Y es que hacerlo de forma estratégica puede ayudarte a sumar créditos y a aumentar el valor total de lo que recibirás en el futuro.

Aquí es donde entran los consejos de la SSA, que recomienda calcular con calma y ver cuál es el mejor momento para dar el paso. Se trata de pensar en los detalles, planificar bien y aprovechar hasta el último mes de 2025 para decidir si trabajas un poco más, retrasas tu retiro, reclamas beneficios por cónyuge o ajustas tu carrera laboral.