Aviso urgente del Gobierno de Estados Unidos: esto de la SSA es genial para tu cartera

La Seguridad Social de Estados Unidos ha lanzado un mensaje de esperanza que podría mantener su sostenibilidad en los próximos años. Este aviso es clave para millones de ciudadanos preocupados por el futuro de sus beneficios.

La SSA dice que, aunque el sistema enfrenta dificultades financieras, hay soluciones posibles que pueden ponerlo de nuevo en una senda sostenible y sin recortes drásticos. Un elemento central de este mensaje es el límite salarial, también llamado base imponible.

Un rayo de esperanza para los beneficiarios de la SSA: hablan los expertos

Es la cantidad máxima de ingresos sobre la que se aplican los impuestos para la Seguridad Social. En 2025, ese límite está fijado en 176,100 dólares, lo que significa que los trabajadores pagan impuestos hasta esa cifra, y lo que ganan de más no se grava para SSA. Esto permite que personas con ingresos elevados no paguen impuestos adicionales sobre esa parte extra.

Los expertos proponen subir ese límite salarial, así los trabajadores con mayores ingresos pagarían más y aportarían más al fondo común. Esto ayudaría a mantener el sistema más firme en el tiempo. Economistas como Teresa Ghilarducci sugieren elevar el techo incluso a 200,000 dólares, mientras que Richard Johnson habla de llevarlo cerca de 300,000 dólares.

Además de aumentar el límite salarial, los expertos ofrecen más soluciones

Además, se plantean otras soluciones útiles. Un aumento leve del impuesto sobre nómina, por ejemplo pasar del 6,2 % al 7,2 %, ampliaría los ingresos. También se habla de un sistema automático que ajuste ingresos o beneficios cuando haya desajustes financieros, sin esperar a que estalle la crisis.

Expertos coinciden en que estas medidas pueden mantener el sistema funcionando, y subrayan que es vital actuar rápido. Sin reformas, los fondos fiduciarios podrían agotarse en una década, reduciendo los pagos a beneficiarios.

El Gobierno no se manifiesta con rotundidad

El Gobierno ha reaccionado con cierta prudencia ante estas ideas. Aunque se aprueban leyes que alivian a algunos —como eliminar impuestos sobre Seguridad Social para la mayoría de jubilados con ingresos medios— aún no se han adoptado reformas estructurales profundas.

Hay un contraste claro entre el mensaje de esperanza y la urgencia de tomar decisiones. Por un lado, se ve que la SSA y los economistas ofrecen opciones reales para un cambio sostenible y necesario. Por otro, el gobierno avanza con cautela, acompañando medidas de alivio inmediato mientras el tema de fondo sigue abierto.