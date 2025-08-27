Aplauso unánime a Banco Santander: media España se frota las manos con este bombazo

La alegría máxima ha llegado a los clientes de Banco Santander gracias a un verdadero guiño que se han sacado de la manga con una tarjeta del Santander. Esta promoción, pensada para generar satisfacción de los clientes, está haciendo correr la euforia por toda la red, y no es para menos.

Lo esencial es que si usas la Tarjeta de Crédito Santander, te llevas un reembolso del total gastado, pero con una vuelta de tuerca altamente atractiva: recibes un 1 % de reembolso en todas tus compras durante el primer año.

Puedes llevarte hasta 120 euros con Banco Santander: menudo chollo

Esto supone, como máximo, hasta 10 € netos al mes, es decir, hasta 120 € al año, sin complicaciones extras, sorteos ni trámites tediosos. Lo bueno es que el porcentaje es claro y directo, basta con usar la tarjeta para empezar a ver el dinero de vuelta.

Esta promoción tiene un límite temporal: está disponible hasta el 31 de enero de 2026, para quienes contraten la tarjeta por primera vez. Así que, si todavía no la tienes, el momento para sumarte es ahora.

Una excelente opción sin costes ocultos

Pero la cosa no queda ahí, esta tarjeta viene con otros detalles que refuerzan su atractivo. No tiene comisión de emisión ni de mantenimiento, lo que la convierte en una opción sin costes ocultos.

Podrás gestionar todo desde la app de Santander, con control total de tus compras, alertas de seguridad y opciones para pagar el total de tus gastos sin intereses (TAE 0 %). Y todo ello de forma digital y sencilla, sin tener que pisar una oficina.

Otros programas de los que presume Banco Santander

Además, más allá del reembolso, tienes acceso a programas adicionales como Santander Premia y el Plan Santander Iberia Club, que te ofrecen descuentos y promociones en marcas, viajes y ocio. Y si en algún momento necesitas flexibilidad en los pagos, hay opciones de aplazamiento y fraccionamiento adaptadas a tus necesidades.

La satisfacción de los clientes ha sido inmediata. Medios especializados informan que esta tarjeta ha sido algo que muchos venían esperando: un producto claro, sin letras pequeñas, con reembolso real y tangible y ventajas adicionales que la hacen destacar frente a otras opciones. No es de extrañar que miles de clientes ya estén frotándose las manos.