BBVA saca del apuro a estos clientes: ya no tendrán que agobiarse más

¿Alguna vez has olvidado el PIN de tu tarjeta BBVA y te has encontrado con tu cuenta bloqueada?. No te preocupes, BBVA tiene una solución fácil y rápida para ayudarte a recuperar el acceso a tu cuenta.

Si introduces el PIN de tu tarjeta incorrectamente tres veces seguidas, por seguridad, el sistema bloquea temporalmente tu cuenta. Esto es una medida para proteger tus fondos y evitar accesos no autorizados.

Así puedes recuperar una cuenta bloqueada de BBVA: realmente sencillo

Recuperar el acceso a tu cuenta es sencillo y BBVA ofrece varias opciones para ayudarte. A través de la App BBVA, abre la aplicación en tu móvil y selecciona la tarjeta cuyo PIN olvidaste.

Toca en "Mostrar más" (el ícono con tres puntos) y elige "Consultar PIN". Introduce la clave de confirmación que recibirás por SMS y tu PIN aparecerá en pantalla durante 10 segundos.

A través de la web bbva.es, accede a tu área privada en la web, selecciona la tarjeta correspondiente y haz clic en "Quiero" y luego en "Consultar PIN". Introduce la clave de confirmación enviada por SMS, tu PIN se mostrará durante 40 segundos.

En una oficina BBVA, dirígete a una oficina cercana, lleva tu tarjeta y un documento de identificación (DNI, pasaporte o tarjeta de residente). Así pues, solicita en caja el PIN de tu tarjeta.

¿Por qué no debes preocuparte si tu cuenta se bloquea por error en el PIN?

Es normal olvidar el PIN de vez en cuando. BBVA entiende que estos errores pueden ocurrir y ha diseñado procesos sencillos para ayudarte a recuperar el acceso a tu cuenta rápidamente.

Además, el bloqueo temporal de la cuenta es una medida de seguridad que protege tus fondos y evita accesos no autorizados.

Memoriza tu PIN: Intenta recordar tu código o anótalo en un lugar seguro.

Cambia tu PIN si es necesario: Si tienes dificultades para recordarlo, puedes cambiarlo por uno más fácil de recordar.

Mantén actualizada tu información personal: Asegúrate de que tus datos estén al día para evitar bloqueos por documentación desactualizada.

Protege tus datos bancarios: No compartas tu PIN ni tus datos personales con nadie. Y evita acceder a tu banca móvil desde redes Wi-Fi públicas o inseguras.

Recuerda que BBVA está comprometido con la seguridad y comodidad de sus clientes. Si alguna vez te encuentras con una cuenta bloqueada por error en el PIN, no dudes en utilizar las opciones mencionadas para recuperarla sin complicaciones.