Comunicado oficial de Banco Sabadell: prohibido olvidar esto, atento a sus oficinas

Banco Sabadell en España ha lanzado una novedad importante sobre sus oficinas durante el verano y no es un mensaje que los clientes deban obviar. Un cambio que desvelaba hace unas horas el banco español y que ha comunicado en redes a sus clientes.

Banco Sabadell ha anunciado que durante el período estival, del 4 al 29 de agosto, algunas oficinas comerciales permanecerán cerradas temporalmente. Esta información forma parte de una reorganización operativa diseñada para adaptar su red y optimizar recursos. Y todo, ante la menor afluencia física durante el mes de vacaciones.

Cambio importante en las oficinas de Banco Sabadell: hasta el 29

Las oficinas afectadas estarán fuera de servicio presencial, pero no te preocupes: junto al cierre se indicará la oficina sustitutiva más cercana donde podrás acudir si necesitas atención en persona. En cada sucursal cerrada encontrarás un cartel informativo que te señala claramente dónde realizar tus gestiones.

Mientras tanto, todas las oficinas del banco seguirán con su servicio operativo de cajero automático. Esto significa que podrás hacer ingresos, retiradas, consultas o pagar recibos desde los cajeros aunque la sucursal esté cerrada.

Recordatorio de Banco Sabadell

Banco Sabadell también recuerda que puedes operar desde casa o desde tu lugar de veraneo. Su atención al cliente está disponible en la Banca Online y mediante la aplicación móvil. Ambas están operativas todos los días y permiten realizar muchas operaciones sin necesidad de acudir a una oficina física.

Si necesitas soporte o tienes dudas, tienes varias vías. Puedes llamar al teléfono 963 085 000, disponible las 24 horas del día, escribir un correo a info@bancsabadell.com o contactar a través de sus perfiles en redes sociales como Twitter o Facebook.

Banco Sabadell garantiza la mejor experiencia durante el verano

Por si fuera poco, puedes operar sin problemas desde tu teléfono, tableta u ordenador, usando la Banca Online o la app, desde cualquier lugar de España.

Con este formato sencillo y claro, Banco Sabadell mejora la comunicación con sus clientes y asegura que, aún en agosto, estés informado y puedas resolver tus gestiones. La información oficial aclara que esta reorganización tiene como objetivo garantizar la mejor experiencia durante el verano, sin dejar de ofrecer atención segura y accesible tanto de forma presencial como digital.