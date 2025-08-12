El pueblo de las islas Baleares donde Vinicius se escapa en verano: playas privadas

Vinicius Júnior, delantero de la Selección de Brasil y del Real Madrid, ha encontrado un refugio ideal para sus vacaciones en las islas Baleares. El jugador ha optado por pasar sus días de descanso en un lugar muy especial, famoso por sus playas privadas y su tranquilidad. Este destino se ha convertido en uno de sus lugares favoritos para desconectar antes de iniciar la pretemporada con el equipo merengue.

El futbolista ha llegado a las Baleares pocos días después de la eliminación de Brasil en la Copa América, un evento que puso la atención mediática sobre él. Durante sus primeros días en el archipiélago, Vinicius ha disfrutado de Ibiza, donde ha celebrado su cumpleaños en compañía de un grupo cercano de amigos. Sin embargo, su escapada más destacada ha sido en Formentera, una isla reconocida por su exclusividad y playas de ensueño.

Formentera, la joya de las Pitiusas, es conocida por sus playas privadas que ofrecen privacidad y lujo, algo muy valorado por celebridades y deportistas. En este entorno, Vinicius ha sido visto disfrutando del mar Mediterráneo junto a varios jóvenes futbolistas locales de la SD Formentera. Las fotografías compartidas en redes sociales muestran a un Vinicius relajado y en contacto con la comunidad local, algo que ha llamado la atención mediática.

Vinicius combina descanso y ocio en Formentera

Además de sus momentos de descanso en la playa, el brasileño ha aprovechado para disfrutar de un lujoso yate con amigos, combinando días de sol con fiestas nocturnas en la isla. Vinicius también ha sido visto paseando en moto de agua, una actividad que parece haberle conquistado durante esta estancia. La libertad que ofrece Formentera le ha permitido desconectar al máximo antes de la exigente temporada que se avecina.

Cabe destacar que el Real Madrid ha autorizado a Vinicius y otros futbolistas, como Éder Militão, Rüdiger, Endrick y Rodrygo, a incorporarse más tarde a los entrenamientos. Este permiso le ha dado al delantero la oportunidad de aprovechar al máximo sus días libres. En ese tiempo, ha disfrutado plenamente del lujo y la privacidad que ofrece la isla.

El paraíso natural de Formentera, el rincón escogido por Vinicius

Formentera no solo es famosa por sus paisajes, sino también por su ambiente tranquilo y exclusivo que atrae a figuras públicas que buscan alejarse del ruido mediático. La isla combina a la perfección la belleza natural con un ambiente selecto, ideal para que Vinicius y otros deportistas puedan relajarse. Este aspecto hace que este rincón balear sea un destino predilecto para sus escapadas estivales.

En definitiva, este paraíso junto a sus playas privadas han sido el escenario perfecto para que el futbolista recargue energías. Su elección demuestra cómo la búsqueda de privacidad y descanso en un entorno natural privilegiado es fundamental para los deportistas de élite. Así, el brasileño afrontará la próxima temporada con la vitalidad necesaria para rendir al máximo.