El pueblo de Madrid donde Jude Bellingham ha comprado una villa con cine para su madre

Jude Bellingham ha dejado claro que su vida está en Madrid y ha decidido quedarse. Su puesto en el Real Madrid está asegurado y su futuro inmediato en el equipo también. Por eso ha hecho una inversión inmobiliaria millonaria y ha comprado dos casas de lujo.

Están las dos muy cerca. Cada una supera los mil metros cuadrados y cada una ha costado 16 millones de euros. Las villas están en La Moraleja, este exclusivo barrio se encuentra en el municipio de Alcobendas.

Es de las zonas más caras del norte de la capital. Allí viven empresarios, celebridades y fortunas internacionales. La compra tiene un plan claro: una de las casas será para Jude Bellingham y la segunda vivienda será para su madre, Denise.

Jude Bellingham vivirá pronto junto a su pilar fundamental en Madrid

Ella vive actualmente con él en Valdemarín y ha sido su gran apoyo desde que llegó a Madrid. También gestiona sus finanzas y por eso ha dado su visto bueno a la operación.

Las viviendas forman parte de 'The Trilogy', es un proyecto diseñado por Threeseven y Fran Silvestre Arquitectos. Solo hay tres villas en el conjunto y ahora dos pertenecen a Jude Bellingham.

El lugar es privilegiado debido a que tiene vistas al Real Club de Golf La Moraleja y está rodeado de naturaleza. La arquitectura juega con volúmenes, giros y desniveles. Los ventanales gigantes permite que la luz entre a raudales y el entorno se integra en los interiores.

Cada casa tiene más de 1.000 metros construidos. Los jardines superan los 2.000 metros. Hay siete habitaciones, siete baños y también cuatro plazas de garaje, todo está distribuido en tres plantas.

Jude Bellingham vivirá tranquilamente en Madrid junto a su pilar fundamental

Los lujos no acaban ahí debido a que las propiedades cuentan con ascensor. Hay chimeneas, piscina exterior y cubierta, sauna, spa y disponen de gimnasio, bodega y una sala de cine. Solo los apliques de los baños han costado más de 200.000 euros.

Denise ha seguido las obras de cerca y ha visitado las casas al menos dos veces. Ha comprobado los avances y los acabados. Todo ha estado pensado al detalle.

Con esta compra, Jude Bellingham ha asegurado comodidad y privacidad. Ha elegido uno de los enclaves más exclusivos de España y ha apostado por vivir junto a uno de los pilares fundamentales de su vida. Ha reforzado así su vínculo familiar y su vida en Madrid.