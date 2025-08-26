Una foto personal de Gavi y Pedri confirma lo que sus fans llevan tiempo sospechando

Una sola imagen ha bastado para desatar la euforia entre los seguidores de Gavi y Pedri. Los dos centrocampistas del FC Barcelona han protagonizado una publicación que confirma lo que muchos intuían desde hace tiempo. Su estrecha amistad, forjada en los vestuarios azulgranas, también se ha trasladado a sus vacaciones personales.

La fotografía no los muestra directamente juntos, pero sí ofrece pistas más que reveladoras. Tanto Pedri como Gavi han compartido imágenes casi idénticas en escenarios naturales africanos, tomadas en fechas prácticamente coincidentes. Este detalle ha permitido confirmar que ambos disfrutan de unos días en el mismo destino, compartiendo una experiencia única.

En concreto, se ha podido comprobar que Pedri González y Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, han coincidido en un safari en el Parque Nacional del Serengueti, Tanzania. Aunque han preferido no posar uno al lado del otro en las redes sociales, los detalles de sus publicaciones han despejado cualquier duda. El paisaje, los animales y hasta los vehículos utilizados delatan que los dos amigos viven juntos una aventura africana.

Pedri y Gavi disfrutan juntos de un safari con sus familias

Ambos futbolistas no han viajado solos, sino acompañados de sus familiares. Pedri ha acudido con sus padres y su hermano, mientras que Gavi ha estado acompañado de su hermana y otros allegados. El hecho de compartir vacaciones familiares pone de relieve la solidez de su relación más allá del terreno de juego.

Las publicaciones de Gavi han sido especialmente comentadas, ya que mostraban escenas del safari con un león descansando junto al jeep, así como otros animales en plena libertad. Incluso un trabajador del hotel del Serengueti ha confirmado que el jugador se alojaba allí en las últimas jornadas. Las coincidencias temporales con las imágenes de Pedri han terminado de encajar las piezas del puzzle.

El viaje de Gavi y Pedri en Tanzania confirma su complicidad más allá del fútbol

El Parque Nacional del Serengueti, con más de 13.000 km² de extensión, es uno de los destinos más impresionantes de África. Famoso por las migraciones anuales de ñúes, ofrece la posibilidad de avistar a los llamados “cinco grandes” como el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo cafre. Para los jóvenes futbolistas, se trata de un plan que combina aventura, desconexión y contacto directo con la naturaleza.

La confirmación de este viaje ha generado gran repercusión entre sus seguidores, que celebran la buena sintonía de dos de los grandes talentos del Barça. Para muchos, la fotografía no solo ha confirmado una sospecha, sino que también ha reforzado la imagen de complicidad y compañerismo entre Gavi y Pedri. En medio de rumores de fichajes y exigencias deportivas, ambos han demostrado que su amistad sigue intacta y más viva que nunca.