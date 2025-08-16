Katy Perry da la cara para corregir el error que ha cometido Orlando Bloom con su hija

En medio de una vorágine mediática que mezcla música, polémicas y vida familiar, Katy Perry ha sorprendido con un gesto inesperado. Ha compartido imágenes inéditas de su hija Daisy, de cuatro años, para contrarrestar un error reciente cometido por Orlando Bloom. La superestrella, que se encuentra inmersa en su aclamada Lifetimes Tour, ha ofrecido una rara y reveladora mirada a la maternidad en la carretera.

El gesto llega días después de que Orlando Bloom, su expareja y padre de Daisy, fuese duramente criticado por publicar en redes sociales una imagen considerada “inapropiada” de la niña. En la fotografía original, tomada durante un momento de piscina, la niña aparecía sin la parte superior del bikini.

Aunque el actor borró rápidamente la publicación y la reemplazó por otra con un corazón amarillo cubriendo parcialmente la imagen, el daño ya estaba hecho. Las redes no tardaron en reaccionar con indignación, acusándole de “falta de criterio” y “desconexión con la realidad”.

Katy Perry muestra imágenes inéditas de su hija con Orlando Bloom

Consciente del revuelo y de la necesidad de cambiar la conversación, Perry decidió mostrar una faceta más controlada y cuidada de su hija. En Instagram, la cantante publicó una serie de fotos y videos que derritieron a sus fans.

En una de las imágenes más comentadas, Daisy aparece asomada a la ventana de un rascacielos, con sus pequeñas manos y rostro contra el cristal, embelesada ante el paisaje urbano. Vestida con un delicado vestido negro de cuello blanco y luciendo sus rizos rubios en coletas, la niña irradia ternura.

Otro momento entrañable llegó con un video donde Daisy protagoniza un improvisado espectáculo de marionetas para Katy Perry, utilizando un león de peluche. Entre comentarios de admiración, un seguidor aseguró que la niña “será una gran cantante”, siguiendo los pasos de Perry. Algo que la propia artista no descarta al confesar que su hija “adora la música y cantar”.

Katy Perry demuestra que su hija es lo más importante en su vida lejos de Orlando Bloom

La cantante también reveló cómo la maternidad ha modificado la dinámica de sus conciertos. Para respetar el horario de sueño de Daisy, adelantó el inicio de sus shows a las 8:30 p.m., priorizando el descanso de la pequeña.

Momentos como el vivido en abril de 2025, cuando Daisy gritó “¡Mi mamá!” al verla aterrizar de un vuelo, muestran que su hija es ya parte esencial de su historia. Perry es una mujer que, incluso en el ojo del huracán mediático, sabe cuándo tomar el control de la narrativa.