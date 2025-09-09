Importante anuncio sobre Pedri y Ferran Torres: va a dar mucho de lo que hablar

Pedri y Ferran Torres, dos de las grandes promesas del fútbol español, acaban de convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo después de que se haya confirmado un importante anuncio sobre ellos que, sin ninguna duda, va a dar mucho de qué hablar en los próximos días.

Ambos futbolistas son actualmente dos de los jugadores más mediáticos del panorama nacional e internacional. Tanto es así que cualquier dato relacionado con su vida personal o su carrera profesional causa una gran expectación entre los fans de este deporte.

Ahora, Pedri y Ferran Torres se han convertido en dos de los protagonistas de la semana después de que El Hormiguero haya anunciado la inminente visita de ambos. Cita que tendrá lugar el próximo jueves, 11 de septiembre.

Tal y como ha confirmado ya el equipo del programa, ambos futbolistas del Fútbol Club Barcelona serán los encargados de cerrar la semana con una entrevista de lo más especial.

La visita de Pedri y Ferran Torres a El Hormiguero genera una gran expectación

Gracias a su gran repercusión mediática, la entrevista de Pedri y Ferran Torres en El Hormiguero promete convertirse en uno de los temas más comentados de la semana.

Tanto es así que, aunque todavía no se ha producido dicha intervención televisiva, su presencia en este espacio de máxima audiencia ya ha generado una gran expectación entre sus fans.

La producción de El Hormiguero ha querido apostar por dos nombres que despiertan pasiones en el mundo del fútbol y que arrastran a millones de seguidores en las redes sociales. Una elección para nada casual, ya que el inicio de temporada siempre es un momento de gran interés para la afición.

De esta manera, Pedri y Ferran Torres llegarán al plató de Pablo Motos como representantes del Fútbol Club Barcelona, pero también de la selección española. Su doble condición les convierte en referentes tanto en el ámbito de clubes como en el escenario internacional.

Uno de los puntos más esperados de su intervención es, sin duda, el balance que harán sobre el arranque de la campaña 2025-2026. En este momento, tendrán la oportunidad de comentar sus sensaciones en estas primeras semanas de competición.

Además, Pedri y Ferran Torres podrán reflexionar sobre los retos que se avecinan en un curso que se presenta especialmente exigente. Todo ello después de que, durante la temporada pasada, conquistaran junto a sus compañeros, nada menos que tres títulos: la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.