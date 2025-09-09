Anunci important sobre Pedri i Ferran Torres: donarà molt de què parlar
L'última notícia sobre els futbolistes Pedri i Ferran Torres ha generat una gran expectació entre els seus fans
Pedri i Ferran Torres, dues de les grans promeses del futbol espanyol, acaben de convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després que s’hagi confirmat un important anunci sobre ells que, sens dubte, donarà molt de què parlar els pròxims dies.
Tots dos futbolistes són actualment dos dels jugadors més mediàtics del panorama nacional i internacional. Tant és així que qualsevol dada relacionada amb la seva vida personal o la seva carrera professional causa una gran expectació entre els fans d’aquest esport.
Ara, Pedri i Ferran Torres s’han convertit en dos dels protagonistes de la setmana després que El Hormiguero hagi anunciat la imminent visita d’ambdós. Cita que tindrà lloc el pròxim dijous, 11 de setembre.
Tal com ja ha confirmat l’equip del programa, tots dos futbolistes del Futbol Club Barcelona seran els encarregats de tancar la setmana amb una entrevista ben especial.
La visita de Pedri i Ferran Torres a El Hormiguero genera una gran expectació
Gràcies a la seva gran repercussió mediàtica, l’entrevista de Pedri i Ferran Torres a El Hormiguero promet convertir-se en un dels temes més comentats de la setmana.
Tant és així que, tot i que encara no s’ha produït aquesta intervenció televisiva, la seva presència en aquest espai de màxima audiència ja ha generat una gran expectació entre els seus fans.
La producció de El Hormiguero ha volgut apostar per dos noms que desperten passions en el món del futbol i que arrosseguen milions de seguidors a les xarxes socials. Una elecció gens casual, ja que l’inici de temporada sempre és un moment de gran interès per a l’afició.
D’aquesta manera, Pedri i Ferran Torres arribaran al plató de Pablo Motos com a representants del Futbol Club Barcelona, però també de la selecció espanyola. La seva doble condició els converteix en referents tant en l’àmbit de clubs com en l’escenari internacional.
Un dels punts més esperats de la seva intervenció és, sens dubte, el balanç que faran sobre l’inici de la campanya 2025-2026. En aquest moment, tindran l’oportunitat de comentar les seves sensacions en aquestes primeres setmanes de competició.
A més, Pedri i Ferran Torres podran reflexionar sobre els reptes que s’acosten en un curs que es presenta especialment exigent. Tot això després que, durant la temporada passada, conquerissin juntament amb els seus companys, ni més ni menys que tres títols: la Lliga, la Copa del Rei i la Supercopa d’Espanya.
Més notícies: