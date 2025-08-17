Georgina eclipsa al anillo de Cristiano Ronaldo con un llamativo tatuaje en su dedo

Han pasado ya nueve años desde que el mundo conociera la relación entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Desde entonces, han formado una familia numerosa y se han consolidado como una de las parejas más mediáticas e influyentes del panorama internacional. Ahora, la modelo y el futbolista sorprenden a sus millones de seguidores con una noticia que muchos esperaban: han anunciado su boda.

El anuncio llega a través de sus redes sociales, como no podía ser de otra manera. Ha sido Georgina la que ha decidido compartir la feliz noticia en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 67 millones de seguidores.

En la imagen publicada, se aprecia su mano colocada delicadamente sobre la de su futuro marido, luciendo una manicura afilada y perfectamente cuidada. Pero lo que más deslumbra en la fotografía es una gigantesca piedra preciosa que adorna su dedo anular. Según expertos en joyería, el diamante podría estar valorado en torno a los cinco millones de euros.

Georgina y Cristiano Ronaldo ya están preparando su boda

Junto a la instantánea, Georgina escribe: "Sí quiero. En esta y en todas mis vidas". Un mensaje breve pero cargado de romanticismo que ha encendido la emoción entre sus fans.

La pareja no ha revelado ni la fecha ni el lugar de la celebración, aunque, tratándose de ellos, todo apunta a que será un evento sin escatimar en ningún detalle.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la espectacular alianza no ha sido el único protagonista de la publicación. Un detalle más discreto, pero igual de simbólico, ha captado la atención de los usuarios: un tatuaje en el mismo dedo donde lleva el anillo.

Los usuarios de las redes sociales critican a Georgina por lo que tiene en el dedo

En letras negras y estilizadas, se lee la palabra “FÉ”. El acento gráfico ha generado un intenso debate en redes, ya que en español la palabra “fe” no lleva tilde.

Algunos se han apresurado a criticar la aparente falta ortográfica, pero otros han salido en defensa de Georgina, explicando el motivo. En portugués, idioma natal de Cristiano Ronaldo, la palabra fé sí lleva tilde. Este detalle convierte el tatuaje en un homenaje íntimo y profundo a su historia de amor y a los orígenes del futbolista.

Así, lo que parecía una publicación centrada en un anillo ha terminado por convertirse en un ejemplo de cómo, incluso en los gestos más pequeños, se esconden símbolos de una relación. Georgina no solo presume de diamante, sino también de un compromiso escrito, literalmente, en su piel.