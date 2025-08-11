Novedades sobre el estado de salud de José Luis Gil, según su entorno: ‘Es muy…’

José Luis Gil, recordado por sus papeles en Aquí no hay quien viva y La que se avecina, ha vuelto a ser noticia por la evolución de su estado de salud. En las últimas horas, personas cercanas al actor han dado nuevos detalles sobre su situación, que mantiene en vilo a su círculo más íntimo y a sus seguidores. Las declaraciones no solo han permitido conocer cómo se encuentra, sino también la manera en que afronta su recuperación.

En Y ahora Sonsoles, la actriz Laura Pamplona, conocida como Alicia en Aquí no hay quien viva, ha querido compartir sus impresiones sobre este proceso, recordando con afecto al intérprete. Sin entrar de lleno en todos los detalles, ha reconocido que sigue muy pendiente de su evolución a través de amigos comunes y del equipo creativo con el que ambos trabajaron. Según sus palabras, hay motivos para la esperanza, aunque la recuperación sigue siendo lenta.

A este testimonio se suma el de Irene Gil, hija del actor, que ha informado de forma constante a través de las redes sociales. En una de sus últimas publicaciones, relató que la familia se mantiene unida, “sosteniendo su mano” y sin cambios significativos en los últimos días. Aun así, insistió en que siguen trabajando para que José Luis pueda encontrarse cada vez mejor, agradeciendo además el cariño y el respeto que reciben.

La hija de José Luis Gil comparte la evolución de su padre y Laura Pamplona reflexiona sobre su situación

Irene también recordó un pequeño incidente reciente, cuando el intérprete sufrió la rotura de un meñique tras un tropiezo, un contratiempo que no ha frenado su ánimo. Según explicó, su padre ha seguido con las sesiones de rehabilitación y sus paseos para tomar café, demostrando que su determinación sigue intacta. Estas pinceladas de su día a día han servido para que los fans comprendan mejor cómo es su rutina en esta etapa.

Durante su intervención, Laura Pamplona describió el impacto que le produjo conocer la noticia en su momento. Reconoció que no ha podido hablar directamente con él, pero que la información que le llega es alentadora. “Es muy triste ver que a un compañero le pasa algo así, pero lo bueno es que se va recuperando y que la vida continúa”, confesó.

El estrecho vínculo entre Laura Pamplona y José Luis Gil

La actriz también recordó las exigentes jornadas de rodaje que compartieron durante la serie de Antena 3, que comenzaban temprano y terminaban entrada la noche. Un trabajo intenso que, según destacó, reforzó los lazos entre todos los miembros del reparto. De ahí que el estado de salud de Gil no sea para ella un asunto ajeno, sino algo que siente muy cercano.

El entorno del actor insiste en que, pese a las dificultades, mantiene la fortaleza y el humor que siempre lo han caracterizado. Mientras continúa su tratamiento, el apoyo de su familia y el cariño de sus compañeros se han convertido en motores fundamentales de su recuperación. Los seguidores, por su parte, permanecen atentos a cada nueva actualización, esperando el momento de volver a verlo en la pantalla.