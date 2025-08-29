El restaurante de Cádiz que ha conquistado a Iker Casillas tiene un plato que impacta

Iker Casillas ha sorprendido recientemente a sus seguidores al dejarse ver en un restaurante de la provincia de Cádiz que está dando mucho que hablar. El exportero de la Selección española ha pasado unos días en la costa gaditana y ha aprovechado su estancia para visitar un local cuya cocina no deja indiferente a nadie. Y es que hay un plato en concreto que ha conseguido impactar incluso a un paladar tan exigente como el suyo.

Casillas ha disfrutado de una exquisita comida en un restaurante especializado en carnes a la brasa, del que no ha tardado en hablar maravillas. Situado en Barbate, este establecimiento ha logrado conquistar no solo por su entorno natural, sino por una carta que se atreve con sabores potentes y muy bien ejecutados. El nombre del lugar empieza a sonar con fuerza y no es otro que Malavaca, ubicado en Pago Zahora, en pleno Carril de Mangueta.

Con motivo de la clausura de su Campus Fundación, Iker Casillas ha viajado hasta Conil y ha querido aprovechar su paso por la zona para sumergirse en la gastronomía local. La visita al restaurante Malavaca no ha sido una casualidad, ya que el local se ha ganado fama por una propuesta que combina producto de cercanía, técnica precisa y ambiente relajado. La opción que más interés ha despertado ha sido el lingote de presa ibérica, una propuesta culinaria que sobresale tanto por su sabor como por la cuidada presentación.

La carta que impresiona a Iker Casillas incluye un plato estrella

El lingote se presenta como una pieza cuidadosamente cortada, jugosa y marcada a la brasa, con un punto de cocción perfecto que conserva la ternura de la carne. El contraste entre la textura crujiente del exterior y la melosidad del interior es lo que ha conseguido sorprender incluso a comensales como Iker Casillas.

Este no es una invención, pero sí ha alcanzado su máxima expresión en la cocina de Malavaca, gracias al respeto por la materia prima. No es de extrañar que haya impactado tanto al exfutbolista, que no ha dudado en posar con el equipo del restaurante y dejar constancia de su visita en redes sociales. La cuenta oficial del local, de hecho, publicó una imagen de Casillas junto a los cocineros, lo que multiplicó la atención en torno al sitio.

Pero Malavaca va más allá de su famoso lingote de presa, con una carta que abarca desde la pluma ibérica hasta el cordero lechal, incluyendo mollejas y solomillo. Además, incluye mariscos y pescados frescos, quesos locales y opciones vegetales que enriquecen el menú, ofreciendo un recorrido completo por la gastronomía de la región. El equilibrio entre tradición e innovación es una de las claves del éxito del establecimiento.

La visita de Iker Casillas confirma el prestigio del restaurante

El entorno también juega a favor, ya que el restaurante se encuentra en un paraje natural y a poca distancia del mar, lo que convierte cualquier comida en una experiencia. La atmósfera es relajada, el servicio cercano y el espacio está pensado para disfrutar sin prisas. Todo ello ha hecho que Malavaca sea mucho más que un restaurante: es un destino en sí mismo.

La visita de Iker Casillas ha sido, en cierto modo, una confirmación de lo que muchos ya sabían. Malavaca no es un secreto para los lugareños, pero su fama está cruzando fronteras gracias a clientes ilustres como el exfutbolista. Y el plato que impresiona, ese lingote de presa que impacta, es ahora una de las razones por las que muchos ya planean su próxima escapada a Zahora.