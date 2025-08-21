Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez reciben la peor noticia justo antes de su boda

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han recibido la peor noticia en un momento que debía estar marcado solo por la ilusión del compromiso. Lo que parecía un camino directo hacia la boda del año se ha visto empañado por una revelación inesperada. La ilusión por el compromiso se ha mezclado con la confirmación de que la esperada ceremonia no será tan inminente como muchos pensaban.

La mala noticia para quienes esperaban ver pronto a la pareja en el altar es que la boda deberá esperar. “Es muy probable que sea después del 19 de julio de 2026, que es cuando termina el Mundial de fútbol”, ha adelantado Alberto Guzmán en D Corazón. El próximo año será decisivo en la carrera del portugués, que afronta lo que podría ser su último gran torneo con la Selección de Portugal.

El año 2026 no será uno más en la vida de Cristiano Ronaldo. Además de tratarse de una cita deportiva clave, se cumplen dos décadas de su debut con la selección portuguesa en el Mundial de Alemania 2006. El futbolista también tendrá 41 años y, aunque aún no ha confirmado su retirada, ese año podría marcar el cierre de una etapa.

Regalos y lujo marcan el compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina

La noticia ha sorprendido porque Cristiano y Georgina ya habían acaparado titulares con los detalles de su compromiso. Georgina presumió en redes sociales el inmenso anillo de diamantes con el que Cristiano la pidió matrimonio, valorado en varios millones de euros. Aquel 'sí, quiero' llenó de ilusión a sus seguidores, que daban por hecho que el enlace sería inminente.

Lejos de quedarse solo en la joya, el portugués ha acompañado su petición con otros regalos de lujo. Según ha revelado el programa, Georgina también recibió un Porsche, dos relojes valorados en más de 50.000 euros y prendas de diseñadores exclusivos que superan los 30.000 euros. La generosidad de Cristiano volvió a dejar claro el nivel de opulencia que rodeará a su boda con la influencer.

El enlace de Cristiano y Georgina, condicionado por la agenda deportiva

Cristiano y Georgina, que llevan casi una década de relación, han formado una familia numerosa y ha residido en distintos países siguiendo la carrera del futbolista. Ahora, con la agenda deportiva de Cristiano Ronaldo marcada por compromisos internacionales, la organización del enlace se ha vuelto aún más complicada. El posible aplazamiento de la boda sugiere que el fútbol sigue marcando el ritmo en la vida de la pareja.

Aun así, se espera que la boda sea uno de los eventos más lujosos y mediáticos de los últimos tiempos. Los expertos apuntan a que Georgina lucirá varios vestidos de diseñadores de renombre y que el enlace reunirá a personalidades de todos los ámbitos. A pesar del aparente contratiempo, la pareja sigue unida y prepara una boda que hará historia.