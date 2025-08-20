Sergio Ramos y Pilar Rubio lo confirman todo a través de un mensaje: 'Nos vamos'

Sergio Ramos y Pilar Rubio han revelado por fin el destino de su viaje familiar, y lo han hecho de forma muy clara y directa. La pareja ha compartido en redes sociales un mensaje que no deja lugar a dudas, acompañado de imágenes que lo confirman todo. Aunque en los últimos días se habían mostrado discretos, hoy han despejado cualquier incógnita.

"Nos vamos a Kioto", ha revelado Pilar Rubio con entusiasmo en Instagram. El mensaje ha venido acompañado de imágenes a bordo del famoso transporte japonés. La familia al completo ha iniciado así su recorrido por el país, y lo han hecho con muchas ganas de empaparse de cultura.

Desde dentro del tren bala, Pilar ha querido compartir algunos detalles que le han sorprendido. Ha explicado que, a primera vista, parece un tren normal, pero que enseguida te das cuenta de que no lo es. Ha mostrado su asiento con todas las comodidades y ha confesado que "así da gusto" viajar, acompañado de las increíbles que ofrece el recorrido.

Una escapada que Pilar Rubio empieza con asombro

Una de las cosas que más le ha llamado la atención han sido los baños del tren. Pilar ha señalado que el aseo de hombres es translúcido y el de mujeres totalmente cerrado, algo que le ha resultado curioso. También ha destacado un pequeño baño de cortesía pensado solo para lavarse las manos, que ha definido como “muy guay” por lo práctico que resulta.

En lo que respecta a la limpieza, ha sido muy clara al señalar que en Japón destaca por su orden y pulcritud. Ha contado que en cualquier baño da gusto entrar porque está siempre impecable y cuidado al mínimo detalle. Con admiración y cierto asombro ha reconocido entre risas que se siente “una cateta” ante tanta perfección.

Así viven el viaje Pilar Rubio y Sergio Ramos en familia

Paralelamente, ha compartido un momento muy realista como madre cuando ha mostrado su camiseta manchada. “Tengo cuatro niños… no puedo ir de blanco”, ha confesado. Lejos de disimularlo, lo ha contado con naturalidad, demostrando que viajar en familia no siempre es perfecto.

Ya en Kioto, han visitado el Parque de los Monos de Arashiyama, un espacio natural en plena montaña. Han recorrido unos 25 minutos para contemplar a los monos en libertad, respetando que no se les debe tocar. Finalmente, han paseado por el bosque de bambú y han terminado el día con una cena muy japonesa con shabu shabu con lengua de vaca.

Sin duda, este viaje a Kioto está siendo toda una experiencia para Sergio Ramos y Pilar Rubio, quienes están disfrutando cada instante de la cultura y las tradiciones japonesas en familia. Entre paisajes únicos, encuentros con la naturaleza y sabores típicos, la pareja ha sabido combinar diversión y aprendizaje en esta escapada tan especial. Queda claro que, más allá de la fama, lo que prima es vivir momentos auténticos y cercanos junto a sus hijos, creando recuerdos que seguro quedarán para siempre.