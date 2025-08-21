Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez reben la pitjor notícia abans del seu casament
Un contratemps inesperat complica el casament de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez després del seu recent compromís
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez han rebut la pitjor notícia en un moment que havia d'estar marcat només per la il·lusió del compromís. El que semblava un camí directe cap al casament de l'any s'ha vist enterbolit per una revelació inesperada. La il·lusió pel compromís s'ha barrejat amb la confirmació que la cerimònia esperada no serà tan imminent com molts pensaven.
La mala notícia per a qui esperava veure aviat la parella a l'altar és que el casament haurà d'esperar. “És molt probable que sigui després del 19 de juliol de 2026, que és quan acaba el Mundial de futbol”, ha avançat Alberto Guzmán a D Corazón. L'any vinent serà decisiu en la carrera del portuguès, que afronta el que podria ser el seu últim gran torneig amb la Selecció de Portugal.
L'any 2026 no serà un més a la vida de Cristiano Ronaldo. A més de tractar-se d'una cita esportiva clau, es compleixen dues dècades del seu debut amb la selecció portuguesa al Mundial d'Alemanya 2006. El futbolista també tindrà 41 anys i, tot i que encara no ha confirmat la seva retirada, aquell any podria marcar el tancament d'una etapa.
Regals i luxe marquen el compromís de Cristiano Ronaldo i Georgina
La notícia ha sorprès perquè Cristiano i Georgina ja havien acaparat titulars amb els detalls del seu compromís. Georgina va presumir a les xarxes socials de l'immens anell de diamants amb què Cristiano li va demanar matrimoni, valorat en diversos milions d'euros. Aquell 'sí, vull' va omplir d'il·lusió els seus seguidors, que donaven per fet que l'enllaç seria imminent.
Lluny de quedar-se només en la joia, el portuguès ha acompanyat la seva petició amb altres regals de luxe. Segons ha revelat el programa, Georgina també va rebre un Porsche, dos rellotges valorats en més de 50.000 euros i peces de dissenyadors exclusius que superen els 30.000 euros. La generositat de Cristiano va tornar a deixar clar el nivell d'opulència que envoltarà el seu casament amb la influencer.
L'enllaç de Cristiano i Georgina, condicionat per l'agenda esportiva
Cristiano i Georgina, que fa gairebé una dècada que tenen una relació, han format una família nombrosa i han residit en diferents països seguint la carrera del futbolista. Ara, amb l'agenda esportiva de Cristiano Ronaldo marcada per compromisos internacionals, l'organització de l'enllaç s'ha tornat encara més complicada. El possible ajornament del casament suggereix que el futbol continua marcant el ritme a la vida de la parella.
Tot i així, s'espera que el casament sigui un dels esdeveniments més luxosos i mediàtics dels últims temps. Els experts apunten que Georgina lluirà diversos vestits de dissenyadors de renom i que l'enllaç reunirà personalitats de tots els àmbits. Malgrat l'aparent contratemps, la parella continua unida i prepara un casament que farà història.
