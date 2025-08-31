El avión privado de Neymar y su novia indigna a media España por un motivo de peso

La llegada de Neymar a Arabia Saudí ha estado lejos de pasar desapercibida, y no solo por su fichaje millonario. El futbolista brasileño ha protagonizado una polémica que ha indignado a miles de personas en España. Él y su novia han viajado en un avión privado que ha sido objeto de numerosas críticas en redes sociales.

Muchos se han preguntado por qué ha generado tanta controversia un simple trayecto entre dos ciudades. A primera vista, podría parecer un viaje más dentro del mundo del fútbol y los fichajes de alto nivel. Sin embargo, el tipo de avión y el impacto que ha tenido en el medio ambiente han despertado una fuerte reacción pública.

La indignación ha crecido al conocerse los detalles del avión utilizado, que no ha sido precisamente un jet privado común. Neymar ha llegado a Riad a bordo de un Boeing 747-400, un modelo diseñado para transportar hasta 344 pasajeros. Él y su novia han sido los únicos ocupantes, acompañados únicamente por la tripulación.

El trayecto de Neymar: lujo extremo con alto coste ambiental

Este avión, perteneciente a la flota del príncipe saudí Al-Waleed bin Talal, ha sido utilizado como símbolo de poder por parte del club Al-Hilal. Con esta elección, se ha querido mostrar la magnitud del fichaje y el músculo económico de la liga saudí. No obstante, la ostentación ha tenido consecuencias mediáticas más allá del deporte.

El vuelo, que ha durado unas seis horas entre París y Riad, ha tenido un coste medioambiental difícil de justificar. Según el físico y estadístico Alejandro Cencerrado, ha generado unas emisiones de 230.000 kg de CO₂. Esta cifra equivale a lo que una persona promedio contamina en más de 30 años.

Además, Cencerrado ha explicado que si Neymar hubiese viajado en un jet privado tradicional, el daño habría sido 20 veces menor. Incluso en ese caso, el viaje habría producido 12.000 kg de CO₂, una cifra ya de por sí elevada. Por tanto, optar por el Jumbo Jet ha multiplicado exponencialmente el impacto.

La ostentación aérea de Neymar agrava su imagen ante la opinión pública

Este no ha sido un caso aislado, ya que Neymar ha mostrado en más de una ocasión su preferencia por los transportes aéreos privados. Sin embargo, el avión que ha usado ahora no ha sido el habitual, sino uno mucho más contaminante y lujoso. Y eso es precisamente lo que ha desatado la indignación.

El modelo Boeing 747-400 fue operado anteriormente por Air China y tiene un valor estimado de 500 millones de euros. Cada hora de vuelo cuesta aproximadamente 23.000 euros, lo que convierte este desplazamiento en un lujo innecesario. En plena crisis climática, muchas personas han considerado el viaje como una provocación.

Las críticas no se han limitado al impacto ambiental, sino también a la falta de sensibilidad del futbolista. En España, numerosos usuarios han expresado su rechazo por redes sociales, señalando que Neymar no ha mostrado responsabilidad alguna. El hecho de que su pareja le acompañara en esta muestra de ostentación ha reforzado la imagen de desconexión con la realidad.

El impacto real de los vuelos privados

Todo esto ha reforzado la imagen de un futbolista que no tiene en cuenta el impacto de sus decisiones fuera del campo. En un momento en el que el uso de aviones privados está bajo la lupa por su enorme huella de carbono, su vuelo ha sido interpretado como un símbolo de irresponsabilidad. Muchos expertos recuerdan que estos vuelos contaminan entre cinco y 14 veces más por pasajero que los comerciales.

Para colmo, según un informe del Institute for Policy Studies, los dueños de jets privados apenas contribuyen al mantenimiento del sistema aéreo. Pagan solo un 2% en tasas e impuestos, a pesar de su elevado impacto. En resumen, Neymar ha reabierto el debate sobre el lujo extremo, los privilegios y el coste que eso supone para el planeta.