Un hombre sonriente en primer plano con una iglesia antigua y una ciudad al fondo en un día soleado
En esta ciudad catalana creció el cocinero Jordi Cruz
La ciudad a apenas una hora de Barcelona que marcó la infancia de Jordi Cruz

El cocinero y juez de MasterChef nació en esta ciudad catalana de interior, con patrimonio, cultura y mucho que ver

Redacción

Jordi Cruz es uno de los cocineros más reconocidos de España. A los fogones ha unido un carisma televisivo que lo ha convertido en un rostro habitual de los hogares. Su papel como jurado en MasterChef lo catapultó a la fama, pero su trayectoria empezó mucho antes.

Con apenas 24 años se convirtió en el chef más joven de España en conseguir una estrella Michelin. Desde entonces ha acumulado premios, restaurantes de prestigio y el respeto de la crítica gastronómica. Su estilo mezcla innovación y tradición, siempre con una personalidad firme que lo caracteriza.

Hombre con traje azul posando en una alfombra roja y haciendo el gesto de pulgares arriba mientras mira a la cámara

Jordi Cruz en la presentación de "Masterchef Celebrity 9" | Camara Europa Press

A pesar de su éxito en Barcelona y de su popularidad en Madrid, nunca ha olvidado de dónde viene. Sus raíces están en una ciudad catalana que combina patrimonio, carácter y una ubicación privilegiada.

Una ciudad en el corazón de Cataluña

Manresa es la capital de la comarca del Bages y se encuentra en el centro de Cataluña, a medio camino entre Barcelona y los Pirineos. Situada junto al río Cardener y a los pies de Montserrat, ha sido históricamente un punto de conexión entre caminos y culturas.

Vista panorámica de una ciudad con una catedral antigua en el centro, rodeada de edificios, montañas al fondo y un río que cruza por un puente de piedra

Manresa | Camara Wikimedia Commons

Con una población cercana a los 80.000 habitantes, combina su pasado industrial con una vida cultural activa. Sus calles muestran tanto el legado medieval como la modernidad de una ciudad dinámica del interior catalán.

Patrimonio y vida cultural

Uno de los símbolos más reconocibles de Manresa es la Seu, una basílica gótica que domina la ciudad desde lo alto. También la Cova de Sant Ignasi está vinculada a la estancia del fundador de los jesuitas en el siglo XVI. Este lugar forma parte esencial de la identidad espiritual y cultural de la ciudad.

Catedral de piedra con rosetón central y andamios en la fachada bajo un cielo despejado

Colegiata Basílica de Santa María (popularmente conocida como La Seu) | Camara Wikimedia Commons

El casco antiguo conserva plazas y callejuelas medievales. A ello se suma la vitalidad de mercados, festivales y centros culturales. El Parc de l’Agulla, en las afueras, ofrece un espacio natural muy apreciado por vecinos y visitantes.

Edificio rosa con ventanas azules reflejado en un lago tranquilo con montañas al fondo y cielo parcialmente nublado

Parc de l'Agulla, Manresa | Camara Wikimedia Commons

Qué ver en Manresa

La Seu y la Cova son visitas imprescindibles, pero también la calle del Balç, que conserva el trazado medieval. El Museu de la Tècnica recuerda el pasado industrial del Bages y ayuda a entender la identidad local.

Antigua máquina textil de madera y metal exhibida en un museo industrial iluminado

Museo de la Técnica en Manresa | Camara Wikimedia Commons

Entre los eventos culturales destaca la Fira de l’Aixada, que cada año recrea la Manresa medieval con actividades y representaciones. Además, teatros y salas de conciertos mantienen viva la agenda cultural de la ciudad.

El vínculo de Jordi Cruz con Manresa

Jordi Cruz nació en Manresa en junio de 1978 y se formó en la Escuela Superior de Hostelería de la ciudad. Desde pequeño tuvo claro hacia dónde quería encaminar su vida. Con solo siete años, preparó judías con patatas y aceite de oliva para su madre, una receta sencilla de su abuela, y esa experiencia despertó en él su vocación culinaria.

Hoy, con reconocimiento internacional y varias estrellas Michelin, sigue vinculado a su ciudad natal a través del orgullo por sus orígenes. En 2019 fue el encargado de pronunciar el pregón de la Festa Major, un gesto que muestra esa conexión.

Un hombre de cabello rizado y camisa azul habla en un podio mientras varias personas lo observan y sonríen en una sala con sillas de madera y un tapiz rojo al fondo

Jordi cruz pronunció el pregón de la Fiesta Mayor en 2019 | Camara Ajuntament de Manresa

Hoy su vida transcurre entre restaurantes de prestigio y platós de televisión. Aun así, Jordi Cruz nunca ha dejado de tener presente el lugar en el que todo comenzó.

