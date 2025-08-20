El restaurante preferido de Simeone en Madrid tiene un plato que no podrás olvidar

Madrid cuenta con una amplia oferta gastronómica, pero hay un lugar que ha conquistado especialmente a Diego Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid ha convertido en costumbre acudir a un restaurante en el que ha encontrado sabores que le recuerdan a casa. El plato que allí se sirve no solo ha marcado la diferencia para el técnico, sino que también se ha convertido en el favorito de muchos otros clientes.

En Tita de Buenos Aires, el restaurante que Simeone ha elegido como uno de sus preferidos, la esencia argentina está presente en cada detalle. Desde el nombre, que rinde homenaje a la actriz y cantante Tita Merello, hasta la decoración que evoca la tradición porteña, todo invita a viajar sin moverse de la mesa. Pero lo que de verdad ha captado la atención del público, y en particular del entrenador, son sus célebres empanadillas artesanales.

Estas empanadas, elaboradas a diario y de manera completamente artesanal, han logrado diferenciarse por su tamaño y por su sabor auténtico. Son más grandes que las habituales, alcanzando hasta 120 gramos, lo que hace que dos piezas resulten suficientes para una comida completa. Esta propuesta ha sido clave para que clientes como Simeone las conviertan en un imprescindible de su dieta cuando busca cercanía con sus raíces.

La carta más argentina de Madrid que degusta Simeone

El proyecto de Tita de Buenos Aires nació de la mano de Marcelo Settimo y Ana Antolini, una pareja argentina que soñó con llevar un trozo de su tierra a Madrid. Desde el principio, quisieron diseñar un concepto auténtico que respetara las recetas tradicionales y que transmitiera la calidez de su país. Su llegada en 2020 coincidió con un momento complejo, pero supieron aprovechar la oportunidad para hacerse un hueco en la capital.

En la carta se pueden encontrar hasta 12 variedades distintas de empanadas, con un repertorio que va mucho más allá de la clásica de carne. Destacan propuestas como la de carne mechada, costillas barbacoa o carne dulce con pasas, además de opciones como jamón y queso, pollo al curry o queso provolone a la parrilla. A esta selección se suman alternativas veganas, elaboradas con Heura, que mantienen la misma calidad y sabor.

Simeone refuerza el éxito del restaurante con su presencia habitual

El éxito ha llevado a Tita de Buenos Aires a crecer rápidamente en la ciudad. Lo que comenzó como un pequeño local frente al Retiro se ha transformado en una red de 11 establecimientos, cuatro de ellos propios y el resto en franquicia. Pese al crecimiento, sus fundadores han mantenido el carácter artesanal y han evitado la producción industrial que comprometería la calidad.

Entre los clientes habituales destacan nombres conocidos que han contribuido a reforzar su fama. El actor Ricardo Darín, el cantante Coti y, por supuesto, el Cholo Simeone han convertido este rincón argentino en parada obligatoria. No es casualidad que las empanadas de Tita de Buenos Aires se hayan convertido en un plato que resulta imposible de olvidar, incluso en una ciudad con tantas opciones como Madrid.