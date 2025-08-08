Brad Pitt (61 años) admite lo que muchos sospechan de su ruptura con Angelina Jolie

Brad Pitt (61 años) ha hablado públicamente sobre un tema que ha estado en el centro de atención desde su ruptura con Angelina Jolie. El actor, conocido tanto por su talento y vida personal, ha admitido aspectos que muchos ya sospechaban acerca de la compleja relación que mantuvo con la madre de sus hijos. Estas declaraciones arrojan luz sobre un proceso de separación marcado por dificultades y conflictos que, hasta ahora, solo se intuían.

Desde su icónico matrimonio con Angelina Jolie, Brad Pitt ha estado bajo la lupa mediática, pero ha sido la ruptura la que ha generado más titulares y especulaciones. La pareja, apodada 'Brangelina', era considerada una de las uniones más poderosas de Hollywood, y su separación en 2016 sorprendió a muchos. Sin embargo, el desenlace no fue sencillo ni amistoso, y las consecuencias han afectado no solo a su vida personal, sino también a su imagen pública.

En una entrevista concedida a la revista GQ en 2017, Pitt confesó que no había gestionado bien su papel como padre durante la separación. “Nuestro divorcio me ha dado de lleno, tengo que ser más para mis hijos”, afirmó. Esta declaración ha dejado claro que el actor sentía la necesidad de redimirse y mejorar su vínculo familiar.

Brad Pitt confiesa cómo enfrentó su ruptura con Angelina Jolie

Además, Brad Pitt admitió haber tenido problemas con el alcohol durante ese periodo crítico. Aunque había dejado otras sustancias al formar su familia, el alcohol fue un reto constante para él. “Disfruto muchísimo del vino, pero lo arruiné por completo”, reconoció dejando ver la dificultad que supuso para su estabilidad emocional.

Este testimonio aportó un nuevo prisma para entender la compleja dinámica entre Pitt y Jolie. La pareja, que comenzó como un matrimonio de ensueño y se convirtió en una de las rupturas más mediáticas, ahora muestra una faceta más humana y vulnerable. La imagen del 'yerno ideal' y la 'chica rebelde' dio paso a una realidad marcada por dificultades personales y familiares.

Tras la dolorosa separación, Brad Pitt busca reconstruir sus lazos familiares

Pese a todo, el actor parece decidido a encontrar un nuevo equilibrio en su vida personal. La esperanza está puesta en que consiga superar sus problemas y, sobre todo, en que pueda reconstruir su relación con sus hijos. Aunque la reconciliación dependerá de ambas partes, Brad Pitt ha dejado claro que es un objetivo al que aspira con sinceridad.

En definitiva, la confesión de Brad Pitt confirma lo que muchos sospechaban, la ruptura con Angelina Jolie fue un proceso doloroso y complicado que marcó profundamente su vida. Ahora, el actor encara una nueva etapa intentando reparar las heridas y encontrar la paz, tanto consigo mismo como con su familia.