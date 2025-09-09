McDonald's escucha a sus clientes y da la mejor noticia en Estados Unidos

En los últimos años, comer en cadenas de comida rápida en Estados Unidos ha dejado de ser tan económico como antes. Los precios han subido bastante, y algunas hamburguesas y menús ahora cuestan casi lo mismo que una comida en un restaurante tradicional. Esto ha llevado a muchos consumidores a buscar alternativas más baratas en casa o a probar nuevas marcas en los supermercados.

Sin embargo, McDonald’s ha decidido tomar cartas en el asunto y responder a las quejas de sus clientes. La cadena ha anunciado un plan para reducir el precio de sus combos más populares. Por ejemplo, desde ayer lunes 8 de septiembre, el Big Mac Meal pasó de costar $10 a $8,50 como parte de la nueva oferta de “Extra Value Meals”.

McDonald's ofrece menús más baratos y accesibles

La iniciativa de McDonald’s se centra en ocho de sus combinaciones más queridas. Entre ellas están el Big Mac, el Chicken McNuggets, cualquier sándwich McCrispy y cualquier Quarter Pounder. En la parte del desayuno, se incluyen el Egg McMuffin, el Sausage McMuffin with Egg y los Sausage Egg & Cheese McGriddles.

Los nuevos precios representan una rebaja del 15 % respecto al valor total de cada elemento del menú por separado, advierte AllRecipes. Con esta reducción, los clientes pueden disfrutar de sus comidas favoritas por menos dinero sin sacrificar calidad. Además, se incorporan dos menús especiales: uno para el desayuno y otro para la comida y la cena.

El menú de desayuno a $5 incluye el Sausage McMuffin with Egg, acompañado de un hash brown y un café pequeño. Por la tarde y noche, el Big Mac Meal está disponible por $8, incluyendo patatas medianas y bebida mediana. Estos menús buscan ofrecer una alternativa económica y atractiva frente al aumento de precios general en la industria de comida rápida.

Nuevas oportunidades de ahorro

Las novedades no terminan en septiembre. En noviembre, McDonald’s lanzará otros menús especiales, como los McGriddles de Sausage, Egg & Cheese por $5 y los 10-Piece Chicken McNuggets por $8. Además, el Snack Wrap por $2,99 seguirá disponible hasta finales de año, garantizando opciones accesibles para cualquier momento del día.

Esta estrategia refuerza la imagen de McDonald’s como una cadena comprometida con la economía de sus usuarios. Tras la polémica del año pasado, cuando un menú especial de Big Mac llegó a costar $18, las rebajas muestran que siguen ofreciendo sus combos más populares a precios accesibles. Para los amantes de un buen Big Mac o un McMuffin por la mañana, estas medidas son una excelente noticia que atraerá a más consumidores.

Con la llegada de estos menús, McDonald’s demuestra que escucha a su público y adapta sus precios para mantener la competitividad. Los consumidores ya no tendrán que pagar de más por sus combinaciones favoritas. Septiembre y noviembre se perfilan como meses perfectos para disfrutar de la comida rápida sin vaciar la cartera en Estados Unidos.