Comunicado oficial de Citibank a toda América: esto sobre los ATM asusta a muchos

Citibank ha lanzado un comunicado oficial en Estados Unidos que está generando mucha conversación entre sus clientes. El banco ha querido recordar la importancia de ser prudentes al usar un cajero automático o ATM, porque los fraudes con tarjetas de crédito siguen en aumento.

El mensaje ha sorprendido porque incluye un detalle que muchos pasan por alto y que puede evitar un gran susto. Y es hacer un gesto clave en la ranura del cajero antes de insertar la tarjeta. La alerta de Citibank se centra en un tipo de fraude que preocupa cada vez más.

Citibank alza la voz por el bien de sus clientes: estate alerta en el cajero

Los delincuentes colocan dispositivos en la ranura del cajero para copiar la información de la tarjeta de crédito o de débito. Este método, conocido como “skimming”, permite clonar tarjetas y robar dinero en pocos segundos. El banco insiste en que los clientes no deben olvidar que, aunque los ATM parecen seguros, es imprescindible mirar siempre antes de usarlos.

El gesto que recomienda Citibank es muy sencillo: mover ligeramente con la mano la ranura del cajero antes de introducir la tarjeta. Si la pieza se mueve, es posible que se trate de un dispositivo falso colocado por delincuentes.

Estos consejos especiales son imprescindibles, según Citibank

Con esta acción rápida se puede evitar que copien los datos y se reduzca el riesgo de fraude. Aunque parezca un detalle menor, Citibank explica que este simple hábito puede marcar la diferencia entre una operación segura y un robo.

Además, el comunicado oficial incluye tips especiales de Citibank para reforzar la seguridad. Recomiendan cubrir siempre el teclado con la mano al marcar el PIN y no aceptar ayuda de desconocidos cerca del cajero. Además, aconsejan elegir cajeros automáticos que estén en zonas bien iluminadas o dentro de oficinas bancarias.

También aconsejan revisar con frecuencia los movimientos de la cuenta y reportar cualquier cargo sospechoso de inmediato. La entidad recuerda que la tecnología ayuda, pero la prudencia del cliente es imprescindible. Si alguien copia tu tarjeta de crédito, el fraude puede extenderse rápidamente y causar pérdidas importantes.

Un gesto que puede evitar que te arruinen la vida

Por eso, no te olvides de comprobar siempre el cajero antes de usarlo. En Estados Unidos se han registrado numerosos casos de skimming y Citibank quiere que sus clientes estén un paso por delante de los delincuentes.

Con esta alerta, Citibank demuestra que no solo ofrece servicios financieros, sino también protección a sus clientes. El banco busca que cada usuario de cajero automático actúe con prevención y seguridad. En tiempos en los que los fraudes digitales crecen, mirar siempre el ATM y hacer el gesto en la ranura se convierte en una medida imprescindible para evitar problemas.