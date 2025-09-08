Por fin llega a Costco el chocolate más viral de todo Estados Unidos: es una locura

Los amantes del chocolate están de enhorabuena, ya que las redes sociales no paran de hablar de la novedad más dulce del momento. Un chocolate que se ha vuelto viral en todo el mundo finalmente está disponible para quienes buscan un capricho diferente. Las colas en Costco y los comentarios en redes dejan claro que este lanzamiento ha generado gran expectación.

Se trata de los Béquet Dubai Chocolate Caramels, un pack de tres bolsas de 17,1 oz cada una, con un precio de $54,99 en Costco. Cada caramelo viene envuelto individualmente para mantener su frescura y facilitar su consumo en cualquier momento. La combinación de pistacho y chocolate ha conquistado a miles de estadounidenses que no pueden dejar de probarlos.

Costco ofrece una experiencia gourmet con este chocolate

Estos caramelos destacan por su sabor equilibrado y su textura cremosa. La mezcla de pistacho y chocolate crea un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo intenso, ofreciendo una experiencia sensorial única. Cada bocado se funde en la boca, dejando un recuerdo inolvidable para los paladares más exigentes.

El producto de Costco está elaborado con ingredientes 100% naturales, sin gluten y certificado kosher, además de ser libre de frutos secos. Esto lo hace apto para todo tipo de consumidores, incluyendo aquellos con restricciones alimentarias. Su cuidado proceso de elaboración convierte a cada caramelo en un auténtico lujo gourmet.

La presentación también es un punto fuerte: cada caramelo está envuelto individualmente y las bolsas son re-sellables. Esto permite conservarlos frescos durante más tiempo y los hace ideales para compartir o llevar de un lugar a otro. Además, su diseño elegante los convierte en un regalo perfecto para cualquier ocasión.

Un producto muy premiado

Los Béquet Dubai Chocolate Caramels de Costco no solo son deliciosos, sino que también han sido galardonados en 12 ocasiones a nivel nacional por su sabor y calidad. Estos premios confirman que no se trata de un simple fenómeno viral, sino de un producto de excelencia que ha sabido ganarse su lugar entre los mejores chocolates del país.

Su versatilidad también los hace especiales: son ideales para disfrutar después de la comida, acompañando un café o simplemente como un pequeño capricho en cualquier momento del día. La combinación de caramelo, chocolate y pistacho asegura una experiencia multisensorial que agrada tanto a jóvenes como a adultos. Cada pieza ofrece un equilibrio perfecto entre dulzura y riqueza, garantizando que cada degustación sea memorable.

Las tres bolsas re-sellables permiten disfrutar de los caramelos poco a poco o compartirlos con amigos y familiares. No es de extrañar que, tras arrasar en redes sociales, este chocolate se haya convertido en un producto imprescindible en Costco de Estados Unidos. Sin duda, Béquet Dubai Chocolate Caramels promete seguir generando tendencia y convertirse en un clásico entre los dulces más codiciados.