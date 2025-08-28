Es oficial: McDonald's ha tomado la decisión que todos esperaban en EEUU - inevitable

McDonald’s, una de las cadenas de comida rápida más importantes del mundo, enfrenta un momento complicado en Estados Unidos. La competencia se ha intensificado y los clientes buscan cada vez más valor en sus consumos diarios. La compañía necesita una estrategia efectiva para mantenerse relevante y atraer nuevamente a los consumidores.

A partir del próximo mes, McDonald’s implementará una reducción de precios en varios de sus combos más populares. Ocho combos principales, entre ellos el Big Mac y los McNuggets, estarán disponibles por 8 dólares junto con bebida y acompañamiento. Además, se lanzará una oferta de desayuno por $5, mientras la cadena busca reforzar la marca de “extra value meals” que anteriormente fue muy exitosa.

La estrategia para recuperar clientes

La medida fue reportada por The Wall Street Journal y se enmarca dentro de un esfuerzo de la empresa por mejorar la percepción de valor de su menú. Chris Kempczinski, CEO de McDonald’s, señaló que la percepción del consumidor depende directamente de los precios del menú principal. Mejorar esta percepción es fundamental para recuperar clientes que habían optado por alternativas más económicas.

La reducción de precios busca no solo aumentar las visitas a los restaurantes, sino también incentivar que cada cliente adquiera más productos. Los combos con Big Mac y McNuggets, disponibles por 8 dólares, son los más representativos de la marca y, al ser más accesibles, se espera que atraigan a nuevos clientes. La oferta de desayuno de $5 pretende captar también al público de primera hora del día, ampliando la presencia de la marca en diferentes horarios.

La estrategia forma parte de un plan más amplio para fortalecer la categoría de “extra value meals”. Esta línea de productos, que combina precio reducido con alimentos populares, ya demostró su eficacia en el pasado. McDonald’s confía en que estas acciones permitan mejorar su competitividad y mantener su liderazgo en el mercado estadounidense.

Colaboraciones y promociones como impulso adicional

Las colaboraciones con películas y franquicias han sido un elemento clave en el éxito de la compañía. Un ejemplo reciente fue la alianza con la película de Minecraft, que generó gran interés entre los clientes jóvenes. Los artículos coleccionables incluidos en los combos incentivaron la compra, aumentando la afluencia a los locales y mejorando las ventas.

McDonald’s planea continuar este tipo de promociones con otros filmes y eventos de interés del público. La combinación de precios más bajos y elementos de colección crea una experiencia atractiva para los consumidores. Este enfoque pretende mantener la relevancia de la marca y generar fidelización a largo plazo.

Con estas medidas, McDonald’s busca revertir la caída de clientes en Estados Unidos. La reducción de precios y las ofertas estratégicas representan una respuesta directa a las necesidades del mercado. Los expertos consideran que la decisión era esperada y casi inevitable, dadas las condiciones actuales.