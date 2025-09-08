Walmart tiene un producto de $170 rebajado a tan solo $25: Amazon, KO

En el mercado tecnológico, las rebajas suelen captar la atención de los consumidores que buscan dispositivos de calidad a precios reducidos. Las ofertas en auriculares inalámbricos, especialmente aquellos con funciones avanzadas, se han vuelto cada vez más comunes en grandes cadenas. Sin embargo, pocas veces se encuentran modelos con prestaciones de gama alta a precios tan bajos.

En este caso, Walmart ha sorprendido con un modelo que normalmente tiene un precio de $170, pero actualmente tiene una rebaja espectacular. Se trata de los -45 dB Bluetooth Headphones 5.4 LE824, unos auriculares con cancelación de ruido que hasta hace poco costaban $169,99 y ahora están disponibles por $24,49. Con un descuento de $145,50, se han convertido en uno de los chollos más comentados frente a rivales como Amazon.

Tienen unas características que marcan la diferencia

Estos auriculares de Walmart destacan por ofrecer cancelación activa de ruido con una profundidad de hasta -45 dB. Gracias a sus cuatro micrófonos incorporados, son capaces de filtrar el 90% de los ruidos de baja frecuencia, lo que los convierte en un aliado perfecto para viajes o entornos ruidosos. El modo ANC funciona de manera exclusiva en conexión inalámbrica, lo que refuerza su enfoque moderno.

La calidad de sonido no se queda atrás, incorporan controladores dinámicos de 40 mm que potencian los graves hasta en un 90% y ofrecen agudos nítidos de hasta 20 kHz. Su resolución de audio en 24 bits asegura una experiencia inmersiva con gran detalle, algo difícil de encontrar en auriculares de este rango de precio. Para quienes disfrutan de largas sesiones musicales, proporcionan hasta 50 horas de reproducción gracias a su batería de 500 mAh.

Además de música, los auriculares de Walmart son ideales para llamadas. La tecnología de captación de voz con cuatro micrófonos permite mantener conversaciones claras incluso en exteriores. Su conexión Bluetooth 5.4 mejora la estabilidad y permite emparejar dos dispositivos al mismo tiempo.

Diseño, comodidad y extras añadidos

El aspecto físico de este producto de Walmart también suma puntos a su favor. Con un peso de apenas 203 gramos, su estructura ligera y la diadema ajustable garantizan comodidad incluso tras varias horas de uso. Las almohadillas de proteína de memoria imitan la textura de la piel, ofreciendo suavidad y reduciendo la fatiga auditiva.

El diseño plegable facilita transportarlos en mochilas o maletas, lo que los convierte en un accesorio práctico para quienes viajan con frecuencia. Sus controles físicos evitan toques accidentales, permitiendo manejar la música y las llamadas con un simple gesto.

A ello se suma la certificación IPX7, que los hace resistentes al agua, y una garantía de dos años que respalda su durabilidad. El paquete incluye un cable de carga USB-C y manual de usuario, completando una propuesta difícil de igualar en este rango de precio. Walmart, con esta oferta, no solo desafía a Amazon, sino que también redefine el concepto de calidad-precio en auriculares inalámbricos.