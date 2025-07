'Poden ser violents': Francesc Mauri confirma el que està arribant a Catalunya

Les pluges i tempestes tornen a ser protagonistes a Catalunya aquest dissabte, i no precisament de manera discreta. El meteoròleg Francesc Mauri ha llançat un avís a través de les seves xarxes socials que no ha passat desapercebut. Segons les seves paraules, les precipitacions que s'estan formant "poden ser violentes", tot i que també ha assenyalat que seran fenòmens irregulars i locals.

L'advertiment arriba en un context en què el territori català roman sota alerta meteorològica. El Meteocat (Servei Meteorològic de Catalunya) manté activades les alertes per pluja i tempesta a pràcticament tota la comunitat autònoma. Només la Vall d’Aran queda fora del radar de risc aquesta tarda.

Francesc Mauri alerta: arriben tempestes violentes

El missatge de Francesc Mauri a la xarxa social X ha generat atenció immediata. El meteoròleg avisa que, tot i que les tempestes poden no generalitzar-se, a les zones on es desenvolupin poden tenir un comportament sever.

En aquests territoris es podran donar descàrregues elèctriques, vent fort i calamarsa. En el seu propi missatge ho resumeix amb claredat: “Poden ser violentes, però també irregulars i locals”.

Aquest tipus de situació meteorològica es caracteritza per fenòmens molt intensos, tot i que no generalitzats. Això pot fer que un municipi es vegi greument afectat mentre un altre de proper gairebé no noti alteració. Aquesta localització imprevisible complica les prediccions i obliga a prestar atenció constant a les actualitzacions oficials.

El Meteocat manté alertes per pluja i tempesta a Catalunya

Al llarg de dissabte, el Meteocat manté alertes actives a bona part del territori català. El mapa de risc es tenyeix de diferents tonalitats, reflectint els nivells de perillositat esperats. El més destacat és l'alerta vermella a la comarca de l'Urgell, on les previsions indiquen una alta probabilitat de precipitacions molt intenses i tempestes especialment fortes.

A la resta de comarques, la majoria del territori es troba en alerta groga o taronja, cosa que implica també un cert nivell de perill. Les condicions atmosfèriques són propícies per a la formació de núvols convectius, cosa que pot derivar en ruixats breus però intensos, sovint acompanyats de calamarsa.

Una tarda de dissabte sota vigilància meteorològica

El mapa d'alerta per a Catalunya mostra una imatge clara: cels variables amb tempestes a zones de l'interior i també a prop del litoral. Localitats com Tarragona, Girona, Vic, Manresa o Sabadell presenten condicions propícies per a tempestes intenses al llarg de la tarda.

L'alerta vermella a l'Urgell marca el punt més crític de la jornada. Les previsions apunten a acumulacions d'aigua importants en molt poc temps. A això s'hi sumen els avisos sobre calamarsa, cosa que podria generar danys materials en conreus, vehicles o mobiliari urbà.

La situació, tot i que transitòria, exigeix seguir amb atenció les previsions i els avisos en temps real, tant de Francesc Mauri com del mateix Meteocat. Les tempestes d'estiu a Catalunya han demostrat en altres ocasions la seva capacitat de sorprendre amb força i rapidesa.