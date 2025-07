Roberto Brasero (54 anys) alerta: 'Tempestes que podran ser molt significatives a...'

El temps dels pròxims dies portarà sorpreses importants que afectaran bona part de la Península. Segons ha explicat el meteoròleg Roberto Brasero, dijous ha clarejat amb temperatures més altes que les d'ahir a la meitat nord. Tot plegat a causa d'un ascens de les mínimes, especialment a l'est

A la tarda, les màximes pujaran als terços nord, est de la Península i als dos arxipèlags; en canvi, a l'extrem occidental s'espera un descens. La calor tornarà a ser protagonista, ja que es preveuen 31 graus a Bilbao, 34 a Pamplona, 35 a Ourense, 37 a Múrcia i 38 a Toledo, Saragossa i Jaén. Amb tot, el sol no serà l'únic actor de dijous: també arribaran tempestes

Però la veritat és que s'esperen ruixats i tempestes, que fins i tot podrien ser fortes a la Ibèrica i als Pirineus orientals. Les pluges podrien arribar també al litoral català. Al nord-oest, l'entrada d'aire humit deixarà abundant nuvolositat baixa

Divendres tornarà a canviar el temps a Espanya

L'Estret tindrà boires, i al nord de les illes Canàries es veuran alguns núvols. Tanmateix, el panorama es complicarà més a partir de divendres. L'AEMET ha emès una nota informativa avisant de l'arribada d'una DANA que entrarà pel nord-oest peninsular

Aquesta pertorbació alterarà l'atmosfera, provocant tempestes que podrien ser molt significatives a la meitat nord, acompanyades de calamarsa grossa, vent i ruixats forts. Roberto Brasero ha volgut tranquil·litzar recordant que no es tracta d'un escenari com el de la tràgica DANA de València. "No esperem aquelles pluges torrencials, però sí algunes tempestes molt fortes", concreta

A més, l'AEMET subratlla que és molt difícil concretar amb antelació on plourà amb més intensitat a causa de la mateixa naturalesa d'aquestes pertorbacions. De cara a dissabte 12 de juliol, la DANA es desplaçarà cap a l'est per la meitat nord, traslladant la inestabilitat més gran al quadrant nord-est. Les zones més afectades serien Aragó i Catalunya, on podrien registrar-se precipitacions fortes o molt fortes i localment persistents

Les tempestes marcaran el ritme de dissabte

Amb menor probabilitat, podrien donar-se tempestes fortes al nord de la Comunitat Valenciana, així com a Navarra i La Rioja a primeres hores. A la zona de la serralada Cantàbrica també podrien aparèixer ruixats. Finalment, arribarà un alleujament tèrmic

S'espera un descens generalitzat de les temperatures, que començarà divendres a la meitat oest i continuarà dissabte a la meitat est. S'assoliran màximes més suaus al voltant de 30 a Madrid, Sevilla o Saragossa i 32 a Badajoz i Toledo. Un respir després dels dies de calor intensa