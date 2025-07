'Afectaran qualsevol comarca': Avís d'última hora per la nova DANA a Catalunya

Aquest dissabte s'espera el primer gran episodi de tempestes generals de l'estiu a Catalunya. Tot plegat provocat per l'arribada d'una DANA que entra per Portugal i que s'anirà acostant al nostre territori. Els meteoròlegs han llançat un avís alertant que aquestes tempestes podran afectar qualsevol comarca.

Amb tot, com sol passar en aquestes situacions, no plourà de manera uniforme a tot el territori. Serà l'escenari clàssic on caldrà seguir el radar i l'evolució dels núvols per saber amb precisió on descarregaran amb més intensitat. Dissabte el matí començarà amb cels força coberts i alguns ruixats febles que aniran avançant des de l'oest i des de les comarques del sud.

L'arribada de les tempestes podria ser general

Tanmateix, a partir del migdia, les tempestes guanyaran força i s'estendran de sud a nord i d'oest a est. Els meteoròlegs destaquen que tenim molta energia acumulada després de diversos dies de calor intensa i això suposa "molta gasolina al cel". El que augmenta notablement el risc que les tempestes siguin localment fortes o fins i tot molt fortes.

Les tempestes podrien anar acompanyades de calamarsa, ratxes molt fortes de vent i ruixats que podrien deixar acumulacions importants d'aigua en molt poc temps. Per això, les autoritats recomanen extremar les precaucions en les hores en què es preveuen més precipitacions. D'altra banda, ja des d'aquest divendres al migdia i durant la tarda també es preveu la formació d'alguns ruixats i tempestes més aïllades.

Serà aleshores quan podrien arribar a la costa gràcies a una difluència en alçada que afavorirà el creixement de núvols convectius, encara que seran més disperses, també podrien ser localment intenses. El dissabte serà el "plat fort" de l'episodi. La combinació d'aire fred en alçada, l'energia acumulada i la configuració atmosfèrica crearà les condicions perquè les tempestes siguin generals.

L'actualització constant dels mapes

Caldrà fer un seguiment constant dels radars meteorològics per identificar en quines zones plourà més fort. Diumenge, en canvi, s'espera un temps més tranquil a la major part del territori, tot i que no es descarta alguna tempesta al Pirineu. Després de diversos dies de calor intensa, arriba un cap de setmana marcat per la inestabilitat i les tempestes.