Avís especial de Roberto Brasero i l'AEMET: tempestes fortes i calamarsa en 7 zones

La calor seguirà sent protagonista aquest divendres a bona part d'Espanya, tot i que amb importants matisos segons la zona. Al Cantàbric oriental i Navarra, les temperatures avui pujaran encara més respecte a dijous, mentre que a l'oest peninsular refrescarà notablement. A Extremadura, per exemple, ciutats com Mèrida i Badajoz no arribaran per primer cop des de fa gairebé un mes als 35 graus

També a Andalusia es viurà una treva, i és que des del 13 de juny no hi havia cap dia sense avisos per temperatures. Tanmateix, la calma relativa donarà pas a una situació meteorològica complicada al nord i a l'est peninsular. Segons informa el meteoròleg Roberto Brasero i recull l'AEMET, una DANA començarà a alterar l'atmosfera a partir de demà

Les tempestes aniran acompanyades de calamarsa

Això provocarà tempestes fortes, acompanyades de calamarsa, ruixats que podrien deixar fins a 30-40 mm en només una hora i ratxes de vent. Les zones amb més risc són el Cantàbric, Navarra, La Rioja, Aragó, així com el nord de Castella i Lleó, Astúries i els Pirineus. En aquestes àrees, les tempestes podrien regenerar-se sobre una mateixa zona, deixant pluges persistents i acumulacions significatives

Dissabte, la DANA es desplaçarà cap a l'est, traslladant la inestabilitat més gran al quadrant nord-est de la península. Les comunitats que hauran de prestar més atenció seran de nou Aragó i, especialment, Catalunya. Aquí les tempestes també podrien ser intenses, amb pluges torrencials durant diverses hores i risc d'inundacions

A més, de manera més local, les tempestes podrien afectar València, Balears i l'est de Castella i Lleó, sense descartar episodis puntuals a Navarra, La Rioja i el Cantàbric oriental. Durant dissabte creixerà nuvolositat que farà que les tempestes s'estenguin per la Meseta nord, a l'àrea cantàbrica i a regions de l'extrem est. A la resta de la península, especialment al sud i a Canàries, predominarà el temps estable, amb cels poc ennuvolats o serens

La setmana acabarà amb una mica més de calma

A més, serà un dia una mica menys calorós, ja que seguiran baixant les temperatures excepte al terç occidental. Diumenge la DANA s'allunyarà i tornarà la calma. Fins llavors, l'AEMET recomana estar molt pendents dels avisos oficials per conèixer l'evolució d'aquest episodi i les zones de més risc