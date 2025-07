Confirmat: El Meteocat avisa d’un gir brusc amb el temps la setmana vinent

Les previsions meteorològiques confirmen un canvi radical en el temps que afectarà tot Catalunya a partir de diumenge. Després de setmanes marcades per una calor intensa i persistent, s'aproxima una refrescada generalitzada. I, a més, amb pluges que arriben com aigua beneïda, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Els mapes d'anomalies respecte a la mitjana climàtica mostren un panorama molt diferent del dels últims dies. Les temperatures seran similars a l'habitual al litoral i al Pirineu, mentre que a l'interior de Ponent continuaran per sobre. Amb tot, en conjunt, ja es pot parlar d'una clara normalització tèrmica, quelcom molt esperat després de jornades amb valors extrems.

Un clar augment de les pluges a moltes comarques

Però la notícia més destacada és l'augment de la precipitació, que se situarà per sobre de la mitjana a gran part del territori català. Això implica que, finalment, arriba un episodi de pluges generoses que no només alleujarà l'ambient sufocant, sinó que també beneficiarà el camp, la vegetació i les reserves hídriques.

Aquesta davallada de temperatures vindrà acompanyada de tempestes de tarda, que començaran a desenvolupar-se a partir de diumenge i s'estendran també durant dilluns. Aquestes tempestes podrien arribar a molts punts del país, especialment a àrees de l'interior i zones de muntanya. Tot i que no es descarta que arribin també a sectors del litoral.

Els meteoròlegs ho defineixen com un autèntic oasi temporal, una petita treva enmig de la calor estiuenca que permetrà, almenys per uns dies, gaudir d'un ambient més suportable. Això sí, adverteixen que la calor intensa tornarà després d'aquest breu respir, possiblement a partir de dimarts o dimecres de la setmana vinent. En resum, el Meteocat confirma un gir brusc en la situació meteorològica de Catalunya a partir d'aquest diumenge.

Un respir abans de la tornada de la calor

Tot plegat amb una baixada de temperatures, pluges per sobre de la mitjana i tempestes que refrescaran l'ambient. Si bé serà un canvi puntual, molts ho rebran com una gran notícia enmig d'un estiu que està sent especialment dur. Així que cal aprofitar aquesta finestra d'alleujament abans que torni la calor.