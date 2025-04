Oficial: Els meteoròlegs donen una pèssima notícia sobre la Setmana Santa a Catalunya

Els últims models meteorològics no deixen lloc a dubtes. La Setmana Santa 2025 vindrà marcada per la inestabilitat atmosfèrica en bona part de Catalunya. Segons les previsions dels meteoròlegs, s'anticipa una setmana amb un temps molt variable, on les pluges i els descensos tèrmics guanyaran protagonisme.

Aquesta setmana ha arrencat amb un ambient de primavera avançada. Però des d'aquest dimecres i fins al dilluns de la pròxima setmana, s'espera un clar ascens de les temperatures. Tot això amb màximes que podrien superar la mitjana en més de cinc graus a 850 hPa, és a dir, a uns 1.500 metres d'altitud.

Aquest repunt tèrmic es deixarà sentir especialment entre el divendres i el diumenge, quan el mercuri marcarà valors propis de maig. No obstant això, aquest període d'estabilitat relativa donarà pas a un canvi brusc de temps a partir del dimarts. Els experts apunten a l'arribada d'un sistema inestable que portarà amb si precipitacions generalitzades.

Les comarques més afectades per les pluges

Aquestes pluges afectaran, sobretot, el vessant occidental de Catalunya. Les pluges podrien estendre's fins al dimecres, acompanyades d'un marcat descens de les temperatures. El model GFS en el seu conjunt indica una caiguda significativa de la temperatura a 850 hPa, situant-se diversos graus per sota de la mitjana entre el dimecres i el divendres.

A més, la dispersió entre els diferents escenaris del model augmenta. El que evidencia la incertesa pel que fa a la durada exacta de l'episodi. No obstant això, existeix consens que les pluges remetin cap al divendres.

Pel que fa a la resta d'Espanya, les previsions tampoc són alentidores. Encara que algunes zones com Barcelona, Girona o Castelló podrien registrar menys precipitacions, no s'espera que cap regió se'n lliuri completament de la pluja. Almenys durant els primers dies de la Setmana Santa.

Un temps inestable per a les vacances

El mapa d'anomalies tèrmiques a 850 hPa reforça aquesta previsió. Després d'un període amb valors per sobre de la mitjana, s'observa una irrupció de masses d'aire més fred que afectaran el país. Amb aquest escenari, els meteoròlegs recomanen planificar amb flexibilitat i estar atents a les actualitzacions del pronòstic.

Especialment si es tenen activitats a l'aire lliure programades. Tot apunta que aquesta Setmana Santa, el paraigua serà un company inseparable per a molts. Així que no toca més que tenir paciència i gaudir del que vingui.