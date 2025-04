Confirmat: Eloi Cordomí avisa de les comarques on apareixeran tempestes fortes avui

El meteoròleg Eloi Cordomí ha confirmat que aquest dimecres s'esperen precipitacions significatives en diverses comarques de Catalunya, especialment a partir de la tarda. Això sí, el dia ha començat amb un ambient assolellat, excepte al litoral, on s'han format núvols baixos.

Segons la previsió, a mesura que avanci la jornada augmentarà la inestabilitat atmosfèrica a la meitat nord del territori català. Es preveuen xàfecs localment intensos en punts del Pirineu Oriental i el Prepirineu, així com a les comarques de la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès.

El mapa facilitat per Eloi Cordomí mostra clarament àrees destacades en tons morats que indiquen acumulacions superiors als 20 o fins i tot 50 mm. En concret, destaquen les precipitacions al nord-est del Berguedà, el nord d'Osona i l'Alt Empordà. I és que allà, els registres podrien superar els 80 mm de pluja.

Unes tempestes de diversa consideració

A més, els xàfecs podran estendre's de forma més dispersa cap a altres comarques de la meitat nord, com el Pla de l’Estany, la Selva i la comarca de la Cerdanya. Encara que en aquests punts les precipitacions seran de menor intensitat, entre dos i vuit mm, segons les últimes dades disponibles.

Eloi Cordomí ha advertit que aquests fenòmens podrien anar acompanyats de tempesta i fins i tot calamarsa. Per això, es recomana precaució, especialment en zones de muntanya i durant els desplaçaments per carretera. Per la seva banda, a la resta del país el dia es mantindrà majoritàriament tranquil.

Tot això amb cels clars o lleugerament ennuvolats, sobretot al litoral central i sud. No obstant això, no es descarten alguns intervals de nuvolositat baixa durant el matí a causa de la humitat acumulada. Amb aquesta situació meteorològica, s'espera una jornada marcada per un contrast notable entre l'estabilitat del sud i el dinamisme del nord.

Unes precipitacions que duraran unes quantes hores

Allà, les tempestes tornaran a ser protagonistes durant la tarda i nit. Però serà a partir del matí de dijous quan el panorama torni a canviar. A penes quedaran alguns restes de pluges a la part més al nord-oest de la regió.

Ara bé, de cara a la tarda tornaran a aparèixer els xàfecs. Es continuaran mantenint actives les precipitacions a la part nord de Catalunya, i també podrien arribar algunes al sud-oest. Davant aquest panorama, els amants del sol hauran d'esperar fins divendres per poder tenir una jornada sense paraigua.