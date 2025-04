Ni pluges, ni calor: Roberto Brasero avisa del fenomen que arriba avui a tot Espanya

El temps a Espanya aquest dimecres es presenta estable i càlid, amb temperatures que en algunes zones podrien fregar els 30 °C. No obstant això, el protagonisme no serà només per al sol i la calor, sinó també per a un nou fenomen atmosfèric, avisa Roberto Brasero. Es tracta del pas previ a un canvi de temps que s'intensificarà en els pròxims dies a la major part de la península.

Parlem, ni més ni menys, que de la calitja. "Encara que el sol brillarà, la calitja es deixarà sentir, especialment al sud del país", ha alertat el meteoròleg d'Antena 3. Aquest fenomen, que consisteix en la presència de pols en suspensió del desert, portarà amb si cels tèrbols i una lleugera disminució de la visibilitat.

Un dimecres majoritàriament estable, però amb senyals de canvi

Aquest dimecres, en gran part del territori espanyol, els cels es mantindran clars. Les temperatures, explica Roberto Brasero, seran molt agradables per a l'època, sobretot en els valls del Guadiana i Guadalquivir. No obstant això, no tot serà sol radiant: "Encara que gaudirem d'una jornada majoritàriament assolellada, el temps no estarà completament clar".

En les primeres hores, moltes regions han despertat amb boires. Aquestes han estat una mica més persistents en punts del Cantàbric, l'Ebre, la façana oriental peninsular i les Balears. Això sí, la principal novetat del dia serà la calitja, que s'estendrà pel terç sud peninsular i afectarà moltes altres regions.

Aquesta pols en suspensió, provinent del desert del Sàhara, deixarà una capa de pols que dificultarà la visibilitat. Fins i tot podria causar incomoditat en algunes persones, sobretot aquelles amb problemes respiratoris. El vent de component sud que acompanya aquest fenomen s'intensificarà en els pròxims dies, amb ratxes fortes el dijous.

La borrasca Olivier impactarà de ple el divendres

El divendres, la situació canviarà dràsticament amb l'arribada de la borrasca Olivier a la península, avisa Roberto Brasero. Aquest sistema portarà amb si pluges i ruixats, sobretot a l'oest peninsular. En aquest sentit, les probabilitats de pluges de fang augmentaran a causa de la calitja.

Segons Roberto Brasero, "el divendres la nuvolositat s'incrementarà de sud a nord, afectant principalment la meitat oest peninsular". Per allà les tempestes i les pluges "podrien arribar a ser fortes". A mesura que avanci la jornada, també s'espera que les pluges s'estenguin cap a altres zones del país, encara que de manera més esporàdica.

Per al cap de setmana, la borrasca Olivier continuarà portant inestabilitat, amb ruixats i tempestes al centre i oest de la península. El dilluns de Setmana Santa es presenta com un dia de transició, amb la desaparició de la borrasca Olivier. Això sí, Roberto Brasero alerta de l'arribada d'un nou front des del nord, que podria portar més pluges.