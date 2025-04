Atenció al Diumenge de Rams: gerro d'aigua freda dels meteoròlegs a Catalunya

Aquesta setmana ve dominada per l'estabilitat atmosfèrica en gran part de Catalunya. Les prediccions destaquen un anticicló que abasta bona part de la península, impedint l'entrada de borrasques i sistemes frontals. Aquest afavorirà un ambient propi de primavera avançada, amb cels clars i temperatures en ascens.

Els termòmetres aniran en augment al llarg de la setmana, amb màximes que podran superar els 25 °C en diversos punts de l'interior peninsular i del litoral mediterrani. Aquesta primera pujada destacada del mercuri ha estat batejada per alguns com la primera vista de la calor. No obstant això, aquest panorama d'estabilitat no durarà massa.

A mesura que ens acostem al pròxim cap de setmana, i especialment a la Setmana Santa, els models detecten signes d'un possible canvi de temps. Encara que amb certa incertesa, tot apunta a una tendència cap a una major inestabilitat a partir de dissabte o diumenge. De moment, la previsió per al Diumenge de Rams comença a aclarir-se en termes generals.

Una Setmana Santa amb interrogants

Si bé encara no es pot concretar amb detall, el pronòstic suggereix que podrien registrar-se canvis importants en el patró atmosfèric. Tot això amb la possible entrada d'aire més fred en altura i l'arribada d'algunes precipitacions en diferents punts de Catalunya. El pronòstic per a la resta de la Setmana Santa segueix sent més incert, com és habitual amb tants dies d'antelació.

No obstant això, els primers indicis no apunten a una Setmana Santa marcada pel temps completament estable. La tendència actual indica la possibilitat d'un escenari més variable, amb dies de cels ennuvolats i possibilitat de pluges. Especialment, al nord i zones de l'interior.

Per tot això, tot sembla indicar que gaudirem d'una setmana amb temperatures suaus i ambient primaveral. Però amb la vista posada en el cap de setmana, quan l'atmosfera podria començar a girar cap a condicions més inestables, just a l'inici de la Setmana Santa. Aquesta incertesa amenaçarà de forma més aguda aquelles zones en què esperen poder sortir en processó.

Unes dates molt esperades per molts

I és que la setmana més religiosa de l'any es viu, en moltes localitats, al carrer. Ja no només per les processons, sinó també per plans com el del dia de La Mona a Catalunya. Les dates en què solen caure aquestes vacances conviden a fer activitats a l'aire lliure, això sí, sempre que el temps ho permeti.

Molts creien que aquest any, en caure tan tard al calendari, el bon temps estaria assegurat. Però res més lluny de la realitat. Sí que farà sol i regnaran unes bones temperatures alguns dies, però també podria ser necessari el paraigua en més d'una ocasió.