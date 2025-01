Tornaran les nevades a Espanya: En aquestes zones començarà a nevar en tan sols unes hores

A l'hivern el que la majoria de gent vol veure és nevar i, naturalment, que faci fred. Però és que aquest Nadal no hem tingut cap de les dues coses. La presència d'altes pressions ens ha regalat dies de molta estabilitat a la major part del país i temperatures suaus, almenys de dia.

Però, tal com tant meteoròlegs coneguts del nostre país com la mateixa AEMET van avançar, les coses estan canviant. L'anticicló que ens ha estat acompanyant la Nit de Nadal i Cap d'Any es va debilitant. Això permet l'arribada dels fronts de pluja per l'Atlàntic, que descarreguen sobretot al nord-oest.

L'AEMET confirma nevades en les últimes hores

De fet, en les últimes hores ja ha nevat en algunes regions del nostre país. I és que, aquest divendres, ha arribat el primer front actiu en molts dies. I ha deixat el cel cobert i pluges sobretot a Galícia i al nord.

En aquest sentit, les nevades han caigut per sobre dels 2000 metres als Picos de Europa i als Pirineus occidentals. No parlem de grans nevades, però sí dels primers flocs que cauen en molts dies. Tot això acompanyat per un vent que ha començat a bufar de sud i oest, amb ratxes fortes a les muntanyes.

Una petita treva, abans de tornar a veure nevar a Espanya

Però és que les pluges i les nevades tornaran a Espanya en tan sols unes hores. De moment, aquest dissabte, 4 de gener, les precipitacions es mantindran a Galícia, la costa cantàbrica i els Pirineus. Això sí, seran més febles i ocasionals en comparació amb el dia anterior.

Només a l'oest de Galícia podrien ser més constants. A la resta del territori, el temps serà majoritàriament estable, amb cels clars o parcialment ennuvolats. Durant la matinada, hi ha possibilitat de boires a les planes i a les depressions del nord-est, cosa que podria complicar la visibilitat.

Les temperatures continuaran pujant, especialment a la meitat nord, i les gelades es reduiran. De fet, quedaran limitades a cotes altes dels sistemes Ibèric, Central i els Pirineus. El vent del sud i de l'oest guanyarà intensitat, amb ratxes fortes a Galícia i la façana cantàbrica, mentre que a Canàries la calitja s'estendrà a gran part de l'arxipèlag.

Ja de cara al diumenge i al dilluns, la inestabilitat s'incrementarà al nord i l'oest de la península. Les pluges seran més freqüents i podran ser intenses a l'oest de Galícia i el sistema Central el diumenge, fins i tot amb tempestes. Cap a l'est, les precipitacions seran menys abundants.

El gran canvi arribarà el dilluns, amb una nova baixada de temperatures que facilitarà el retorn de la neu. Segons l'AEMET, nevarà a partir dels 1.500 metres, especialment als Pirineus i la Serralada Cantàbrica.

El vent del sud i oest continuarà sent protagonista, amb ràfegues molt fortes a Galícia, el Cantàbric i altres regions muntanyoses. A Canàries, s'espera que la calitja disminueixi cap al dilluns, coincidint amb un augment de la probabilitat de pluges.