'Enguany els Reis Mags...': Gerro d'aigua freda de Mario Picazo per a mitja Espanya

L'estabilitat que hem tingut en gran part d'Espanya tant aquest Nadal com en la Nit de Nadal "té les hores comptades". Així de contundent s'ha mostrat el meteoròleg Mario Picazo en la seva predicció del temps, avançant l'arribada de novetats. I és que les altes pressions que ens han castigat amb un temps tranquil i sec en els últims dies perdran la batalla.

Almenys això és el que creu el meteoròleg d'eltiempo.es, que ha explicat com els fronts de pluja arribaran finalment a la península. El primer d'ells arriba, de fet, aquest mateix divendres, deixant pluges sobretot al nord. El més actiu de tots, però, el tindrem "coincidint amb el dia previ a Reis", ha indicat Mario Picazo.

Un front que tindrà continuïtat durant la pròxima setmana, en la qual s'espera un temps advers en moltes regions. Tindrem, segons l'expert, tant pluja, com neu i vent. En definitiva, un ambient hivernal molt més marcat, si el comparem amb el que hem tingut aquestes últimes setmanes.

Mario Picazo confirma la tornada de les pluges avui mateix

Després d'unes festes de Nadal marcades per la calma i tan sols algunes pluges al sud-est, ara és el nord el que es prepara per rebre la inestabilitat. Aquest divendres, un front entrarà per l'extrem nord-oest, deixant precipitacions des de Galícia fins als Pirineus.

A més, augmentarà la nuvolositat en gran part de la meitat nord, mentre que a la resta del país predominaran cels clars. El dissabte, la situació es complicarà amb l'arribada d'un sistema frontal més actiu per l'oest de Galícia. Aquest marcarà l'inici d'un període d'inestabilitat que s'estendrà fins dilluns.

Entre dissabte i el Dia de Reis, la pluja i la neu es combinaran amb forts vents i onatge intens. Un temps advers que es notarà especialment al nord-oest. Aquest augment de l'activitat atmosfèrica serà més evident diumenge i dilluns, quan s'estendrà a més regions.

Les nevades també tornaran a ser les protagonistes

Les nevades també faran acte de presència a les muntanyes del nord. A la Serralada Cantàbrica s'esperen a partir dels 800-1000 metres i als Pirineus des dels 900-1000 metres. Mentrestant, les precipitacions seran menys freqüents al Mediterrani i Canàries.

El vent ajudarà a fer desaparèixer les intenses gelades a l'interior peninsular. Durant el dia, els termòmetres pujaran en moltes províncies, encara que el vent farà que la sensació tèrmica sigui més freda. En algunes capitals del Cantàbric, les temperatures podrien acostar-se als 20 graus, valor gairebé primaveral.