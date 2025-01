Francesc Mauri confirma la millor notícia per a les cavalcades de Reis a Catalunya

Les cavalcades es preparen durant molt de temps. La preparació de les carrosses, la participació de la ciutadania, el recorregut i, per descomptat, la màgia. Tot està pensat perquè els més petits de casa gaudeixin d'un dels dies més especials de l'any.

Per això, que faci mal temps és una mala notícia. Però aquest any no serà així. Almenys així ho ha confirmat el meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, qui s'ha atrevit a predir quin temps farà aquesta tarda.

Així que totes les famílies que ja ho tinguin tot preparat per sortir al carrer aquest diumenge a la tarda, poden fer-ho ben tranquil·les. Farà fred, això està clar. Però res que no impedeixi presenciar i gaudir de la cavalcada de Reis, la millor i més esperada de l'any.

Francesc Mauri assegura que es podrà gaudir de la cavalcada de Reis

Cada ciutat prepara una cavalcada diferent. Alguns arriben per mar, altres per aire i fins i tot per terra i tren. La qüestió és que els Reis Mags puguin passejar-se pels carrers de les ciutats i saludar els nens i nenes.

No sempre se'ls ha pogut rebre com mereixen, ja que el temps no ha acompanyat. Ara bé, aquest diumenge sembla que totes les ciutats catalanes tindran una treva i podran esprémer cada segon de la cavalcada de Reis. Un anticicló està arribant a la seva fi, però encara es mantindrà una meteorologia estable en el conjunt del país.

Els cels estaran clars, podrien seguir algunes boires a Ponent i el fred seguirà sent intens. Això sí, no plourà, per la qual cosa aquesta és la notícia que totes les famílies esperen escoltar. "Els camells i les carrosses podran anar sense problema a qualsevol casa", ha assegurat Francesc Mauri.

Un final de Festes inesperat

Això sí, un cop superada la cavalcada de Reis caldrà mirar al cel. Sobretot el dilluns 6 de gener, després de menjar-se el tortell. La tarda de dilluns començarà a ser humida en algunes parts de Catalunya.

De fet, alguns experts ja han confirmat que començarà a nevar a la Vall d'Aran a partir dels 2.000 metres d'altitud. Per la seva banda, la costa podria registrar les primeres precipitacions. Així que, un cop acabat el dinar de Reis, el millor és recollir-se a casa i apreciar la sort d'haver viscut un Nadal més.