Mario Picazo llança un avís sobre la neu a Catalunya aquest dia de Reis: 'Seran...'

Tant l'AEMET com el Meteocat ja tenen totes les mirades posades en la previsió del temps per als pròxims dies. No podem oblidar que la nova setmana comença amb el festiu d'avui: el Dia de Reis. I són molts els que volen saber quin temps farà per a un dia tan marcat en el calendari.

Bé, doncs Mario Picazo ha parlat clar i ha avançat que la bonança de les últimes setmanes ha arribat a la seva fi. Bonança entre cometes, ja que sí que ha fet molt fred i en algunes comarques catalanes han encadenat dies i dies de boires. Ara bé, pel que fa a precipitacions es refereix, han estat unes Festes molt tranquil·les.

Ha nevat poc als Pirineus i ha plogut encara menys a la resta de la comunitat. No obstant això, sembla que aquest Dia de Reis portarà també un regal per als amants de la pluja. I és que es preveu que arribin les pluges i la neu a partir del migdia en diferents punts de Catalunya.

L'AEMET avisa d'un canvi de temps

Malgrat que en moltes comunitats autònomes ja ha plogut durant les cavalcades, el cert és que a Catalunya les precipitacions s'han fet esperar. Però aquest dilluns començarà ja a fer-se visible la fi d'un anticicló que en moltes ciutats ha deixat molts dies de sol.

En aquest sentit, el Meteocat ha estat més prudent i no ha volgut avançar què passaria a partir d'aquesta setmana. Encara que ha confirmat l'arribada de precipitacions a l'extrem sud i nord del país. Mario Picazo, per la seva banda, s'ha mostrat més contundent gràcies a la previsió de l'AEMET.

Els meteoròlegs han assenyalat que Catalunya no serà l'única comunitat afectada pel canvi de temps. Aquest Dia de Reis arribaran les primeres nevades a la serra de Madrid o al nord de Càceres. En definitiva, la fi de Nadal ens deixa fred, neu i un temps de ple hivern.

El Pirineu català, en el punt de mira

Catalunya no serà l'únic punt d'Espanya en què nevarà, però sí un dels que més. Almenys així es desprèn dels mapes de previsió de l'AEMET. Allà, els experts marquen el Pirineu Occidental com un dels punts que més neu rebrà en les pròximes hores.

Sens dubte, una bona notícia per als empresaris que viuen del sector. Estacions d'esquí com Baqueira Beret o Boí Taüll necessiten que nevi per oferir un millor servei als seus clients. Uns clients que, si segueixen les indicacions de l'AEMET i el Meteocat, podran escollir el millor dia per descendir pel mantell blanc.