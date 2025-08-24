El missatge important que acaba de donar l'AEMET sobre la calor a gairebé tot Espanya
Els meteoròlegs mostren la seva preocupació per les dades registrades en un mes d’agost que passarà a la història
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) s'ha pronunciat sobre l'onada de calor que ha marcat l'agost i que passarà a la història. Es tracta d'una de les més llargues, tal com confirma el balanç provisional ofert per l'organisme,
En total, aquest episodi de calor s'ha estès al llarg de 16 dies, des del 3 fins al 18 d'agost. D'aquí que ja se situï com la tercera onada de calor més extensa de la sèrie històrica, empatant amb les de 2003 i 2022.
El dia 18 es van assolir temperatures de 44 graus a Alacant i fins a 45,1 a Múrcia capital, un dels valors més alts. L'episodi ha tingut dos moments durs: el primer entre els dies 11 i 12 i el segon el dia 17, amb rècords diaris que han esmicolat registres previs. Només dos episodis superen la durada de l'onada actual: la de juliol de 2022, amb 18 dies, i la de 2015, amb 26 dies.
Una dada reveladora és que les cinc onades de calor més llargues s'han produït al segle XXI, i quatre d'elles en els darrers onze anys. Això, subratlla l'AEMET, no és una simple casualitat, sinó una clara conseqüència de l'escalfament global. De fet, aquesta onada de calor ha deixat empremta en els registres: els dies 11, 12, 16 i 17 d'agost han estat els més càlids des de 1950.
Els deu dies més càlids registrats a Espanya
El contrast és alarmant: en una situació normal seria esperable que al llarg d'un any es registressin uns cinc rècords de dies càlids i altres de dies freds. Tanmateix, fins al 18 d'agost de 2025 Espanya ja acumula 18 rècords de calor i cap de fred. A més, tres jornades d'aquesta onada de calor se situen entre els deu dies més càlids registrats a Espanya en tota la sèrie històrica.
Tots ells corresponen a partir de 2012 i nou d'aquests deu dies s'han concentrat en els darrers cinc anys. A partir de dimarts 19 les temperatures van començar a baixar, i des de dimecres 20 s'han normalitzat, situant-se fins i tot lleugerament per sota del que correspondria a finals d'agost. Amb tot, el balanç del mes és contundent.
Algunes setmanes d'agost ja són les més càlides de tota la sèrie, superant les de 2003. Amb aquestes dades, l'AEMET considera segur que l'estiu de 2025 se situarà entre els dos més càlids registrats a Espanya.
Tot plegat amb serioses opcions de superar fins i tot el de 2022, que ostenta fins avui el rècord absolut. Ara, havent superat aquest mal tràngol, toca mirar cap a la tardor, que és a tocar. De tota manera, els meteoròlegs recorden que setembre també pot ser un mes força càlid.
